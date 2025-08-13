Ηράκλειο: Τουρίστρια κατηγορείται ότι… αφόδευσε σε πισίνα ξενοδοχείου – Αλληλομηνύσεις και συλλήψεις

Αναστάτωση προκλήθηκε σε τουριστικό κατάλυμα στη Χερσόνησο στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς τουρίστρια κατηγορείται ότι αφόδευσε στην πισίνα.

Σύμφωνα με το creta24.gr, το μεσημέρι της Τρίτης 12 Αυγούστου, ο διευθυντής του καταλύματος, μαζί με έναν εκπρόσωπο της επιχείρησης, μετέβησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου υπέβαλαν καταγγελία σε βάρος της 53χρονης τουρίστριας, υποστηρίζοντας πως αφόδευσε εντός της πισίνας, προκαλώντας αναστάτωση στους υπόλοιπους πελάτες και στο προσωπικό.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, εντόπισαν την 53χρονη και προχώρησαν στη σύλληψή της. Ωστόσο, η ίδια αρνήθηκε τις κατηγορίες και πέρασε στην αντεπίθεση, καταθέτοντας μήνυση σε βάρος των δύο στελεχών του ξενοδοχείου, τους οποίους κατηγόρησε για ψευδή καταγγελία και συκοφαντική δυσφήμιση.

Αποτέλεσμα ήταν να συλληφθούν και οι δύο άνδρες, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.