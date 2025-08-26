Φωτιά στον Βαθύλακο Σουλίου: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά – Σε επιφυλακή οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση πλήρους κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε στον Βαθύλακο του Δήμου Σουλίου από άγνωστη προς το παρόν αιτία τη Δευτέρα (25/8).

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πολύ καλή και συγκεκριμένα χωρίς ενεργό μέτωπο, έπειτα από μεγάλη μάχη που δόθηκε για να μην επεκταθεί η φωτιά, η οποία έκαιγε σε δύσβατη δασική περιοχή.

Στο σημείο παραμένουν κι επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 1 πεζοπόρο τμήμα και 9 οχήματα, αντιμετωπίζοντας τυχόν αναζωπυρώσεις, ενώ δεν κινδύνευσαν κατοικίες.

Δείτε βίντεο από το σημείο