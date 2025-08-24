Φωτιά σε δασική έκταση στο Μακροχώρι Καστοριάς – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Φωτιά πυροσβεστική αεροπλάνο
φωτογραφία αρχείου

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (24/8) σε δασική έκταση στην περιοχή του Μακροχωρίου, στην Καστοριά.

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 36 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή σύμφωνα την Πυροσβεστική.

 

17:32 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

