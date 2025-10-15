Φοινικούντα: Πρόσωπο «έκπληξη» ο ηθικός αυτουργός του διπλού φονικού

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φοινικούντα

Παρά την παραδοχή του 22χρονου συνεργού στο διπλό φονικό της Φοινικούντας, οι Αρχές αναζητούν και τον ηθικό αυτουργό. Στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών είχαν ήδη καταφέρει να συλλέξουν πληροφορίες για τους δύο νεαρούς και θεωρούσαν πως υπάρχει τρίτο πρόσωπο που έπαιξε ρόλο στην υπόθεση. Πριν προλάβουν, όμως, να ολοκληρώσουν τις προσαγωγές, παραδόθηκε ο πρώτος 22χρονος, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη και ο δεύτερος, ο οποίος, σύμφωνα με τον πρώτο, ήταν εκείνος που πυροβόλησε.

Ο δεύτερος συλληφθείς που φέρεται να είναι και ο εκτελεστής του 68χρονου ιδιοκτήτη του camping και του επιστάτη δεν έχει πει κουβέντα στους αστυνομικούς όπου βρίσκεται και αρνείται κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση.

Στη ΓΑΔΑ έχει φτάσει και ο ανιψιός του θύματος, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας στο διπλό φονικό, προκειμένου να αναγνωρίσει τους δύο 22χρονους.

Οι έρευνες του Ανθρωποκτονιών συνεχίζονται, καθώς ψάχνουν για τον ηθικό αυτουργό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, οι αστυνομικοί έχουν υπόψη συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο γνώριζε τις συνήθειες και το πρόγραμμα του ιδιοκτήτη, την οικονομική του κατάσταση και θεωρούν ότι είχε κίνητρο.

Οι αρχές συλλέγουν στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος, καταθέσεις μαρτύρων και ψηφιακά ίχνη, ενώ αναμένεται να ταυτοποιηθεί πλήρως ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου και να προσαχθούν κι άλλα πρόσωπα αν προκύψουν επιβαρυντικά στοιχεία. Δεν πιστεύουν ότι λειτούργησαν μόνοι τους. Θεωρούν ότι κάποιος άλλος το έχει οργανώσει.

Τέλος, «κλειδί» στην υπόθεση είναι και η εκτέλεση του επιστάτη, τον οποίον κυνήγησαν και τον εκτέλεσαν. Η ενέργεια αυτή λαμβάνεται υπόψη, καθώς ο επιστάτης ήταν πολύ κοντά με τον 68χρονο και τον είχε συμπεριλάβει και στη διαθήκη του.

«Πήγαινα στο κάμπινγκ και έκανα παρέα με κυρίες» – Tι κατέθεσε ο συνεργός

Ο 22χρονος παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην υπόθεση, δηλώνοντας ότι ήταν συνεπιβάτης της μοτοσικλέτας που αναζητούσαν οι αρχές. Ο νεαρός, εμφανώς συγκινημένος και με τρέμουλα στα χέρια, περιέγραψε πως είχε προηγούμενα δεχθεί σεξουαλική κακοποίηση από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ότι αυτός ήταν ο λόγος που μαζί με έναν συνομήλικό του προχώρησαν σε απόπειρα εκβιασμού.

Στην κατάθεσή του ο 22χρονος ανέφερε: «Πήγαινα στο συγκεκριμένο κάμπινγκ γιατί έκανα παρέα με κυρίες μεγάλης ηλικίας και μου έδιναν χρήματα. Πριν από λίγα καλοκαίρια με κακοποίησε σεξουαλικά ο 68χρονος. Ήθελα χρήματα και αποφάσισα να τον εκβιάσω». Ομολόγησε επίσης ότι σε προγενέστερο περιστατικό πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη με αεροβόλο για να τον εκβιάσει» υποστηρίζοντας όμως ότι δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει.

Κατόπιν των στοιχείων που έδωσε ο πρώτος νεαρός, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 22χρονο που φέρεται να πυροβόλησε τους δύο άνδρες. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι σε προγραμματισμένη επιχείρηση έξω από το σπίτι του υπόπτου στην Καλλιθέα, όπου άνδρες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών είχαν αναλάβει παρακολούθηση και ενέδρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος εισήλθε στο κάμπινγκ φορώντας ξανθιά περούκα — στοιχείο που περιέγραψε και αυτόπτης μάρτυρας.

Φοινικούντα: «Θέλαμε να τον εκφοβίσουμε, όχι να τον σκοτώσουμε»

Από την πρώτη ιατροδικαστική εικόνα και τις καταθέσεις προκύπτει πως οι δράστες έριξαν συνολικά πέντε σφαίρες, ενώ στον ιδιοκτήτη αποδόθηκε και μία «χαριστική» βολή στο κεφάλι. Ο συλληφθείς Ι.Μ., 22 ετών όπως αναφέρθηκε από πηγές της αστυνομίας, αρνείται ότι υπήρχε σχέδιο δολοφονίας και δηλώνει πως στόχος τους ήταν ο εκβιασμός για χρηματική απαίτηση.

Ο συνήγορος του πρώτου 22χρονου, Χαράλαμπος Λυκούδης, επεσήμανε: «Δεν υπήρχε σχέδιο δολοφονίας, στόχος τους ήταν να αποσπάσουν χρήματα». Σε δηλώσεις του τόνισε επίσης ότι μεταξύ εντολέα και θύματος υπήρχε προηγούμενη προσωπική σχέση και όχι συγγενική ή κληρονομικό κίνητρο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συμμαχία Ελλάδας – Κύπρου για την ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού και συνεργασία στον τομέα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

8 τύποι ψιλοκουβέντας που δεν μπορούν να ανεχθούν με τίποτα οι ευφυείς

Windows 10: Προβλήματα για τους χρήστες – Τι συμβαίνει και όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κεραμέως για νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Η ΝΔ θα θέσει σε ονομαστική ψηφοφορία όλα τα άρθρα

Η Microsoft AI ανακοίνωσε τον πρώτο in-house δημιουργό εικόνας – «Το επόμενο βήμα στο ταξίδι μας»

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
02:40 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Ασπρόπυργος: Έκρυβε ηρωίνη μέσα σε σωλήνα αποχέτευσης πλυντηρίου – Βίντεο ντοκουμέντο

Ένα απίστευτο εύρημα αποκάλυψαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Ασπροπύργου, όταν εντόπι...
23:45 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Τέμπη: Στο εδώλιο οι «3» την Τετάρτη για τα βίντεο από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης – Έως 3 χρόνια η διάρκεια της «μεγάλης δίκης» της 23ης Μαρτίου

Η πολυαναμενόμενη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και συγ...
23:13 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Ρόδος: Πώς βρέθηκε το 3χρονο κοριτσάκι από την παιδική στη μεγάλη πισίνα – Διακομίσθηκε στο ΠΑΓΝΗ για το ενδεχόμενο δωρεάς οργάνων

Στο ΠΑΓΝΗ διακομίσθηκε το βράδυ της Τρίτης 14 Οκτωβρίου το 3χρονο κοριτσάκι, βρετανικής καταγω...
22:50 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Φοινικούντα: «Κλειδί» το τηλεφώνημα που φέρεται να έκανε πριν από το διπλό φονικό ο 22χρονος συνεργός – Υποστηρίζει ότι πέταξε σε υπόνομο το κινητό του

Διαστάσεις χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας σε κάμπιν...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης