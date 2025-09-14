Φάρσαλα: Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χαμόγελο του παιδιού εξαφανίσεις

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση της 16χρονης Μαρίας Κ. από τα Φάρσαλα, το μεσημέρι του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου.

Χαλκιδική: Συναγερμός για την εξαφάνιση δύο ανήλικων αγοριών

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση: Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. H Mαρία Κ., έχει ύψος 1.70 μ., κανονικό βάρος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν σορτς, κοντό μπλουζάκι και γκρι αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

