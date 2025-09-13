Χαλκιδική: Συναγερμός για την εξαφάνιση δύο ανήλικων αγοριών

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση δύο ανήλικων αγοριών από τον Πολύγυρο Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού, στις 12/09/2025, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκαν από τον Πολύγυρο Χαλκιδικής ο Αλί (επ.) Σαμί (ον.), 13 ετών και ο Σαϊέντ (επ.) Αζούζ (ον.), 10 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων των ανηλίκων, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Ο Σαϊέντ (επ.) Αζούζ (ον.), έχει ύψος 1,40 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά κοντά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι φούτερ, μαύρο τζιν παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια με λευκές λεπτομέρειες.

Ο Αλί (επ.) Σαμί (ον.) έχει ύψος 1,45 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κόκκινη ζακέτα, άσπρο σόρτς και γκρι αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

