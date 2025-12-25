Φαρμακονήσι: Εντοπίστηκαν 13 μετανάστες – Έρευνες για αγνοούμενο ανήλικο

Έρευνες για τον εντοπισμό ενός αγνοούμενου ανήλικου αλλοδαπού βρίσκονται σε εξέλιξη στη θαλάσσια και χερσαία περιοχή στο Φαρμακονήσι, μετά τον εντοπισμό 13 μεταναστών στη χερσαία ζώνη του νησιού.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή δύο πλωτών σκαφών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και ενός ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στο μεταξύ, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, ολοκληρώθηκε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 39 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 44 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ενώ οι αλλοδαποί μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.