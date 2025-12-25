Φαρμακονήσι: Εντοπίστηκαν 13 μετανάστες – Έρευνες για αγνοούμενο ανήλικο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Λιμενικό

Έρευνες για τον εντοπισμό ενός αγνοούμενου ανήλικου αλλοδαπού βρίσκονται σε εξέλιξη στη θαλάσσια και χερσαία περιοχή στο Φαρμακονήσι, μετά τον εντοπισμό 13 μεταναστών στη χερσαία ζώνη του νησιού.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή δύο πλωτών σκαφών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και ενός ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στο μεταξύ, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, ολοκληρώθηκε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 39 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 44 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ενώ οι αλλοδαποί μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χριστούγεννα: Ψυχολόγος εξηγεί πώς οι γιορτές λειτουργούν συχνά ως «μεγεθυντικός φακός» του ψυχισμού

Έχετε χοληστερίνη; Η καλύτερη ώρα να φάτε πρωινό, σύμφωνα με ειδικούς

Δήμος νησιού προσλαμβάνει νέο προσωπικό: Οι ειδικότητες και η προθεσμία για τις αιτήσεις

«Ειδικό» επίδομα από τον ΕΟΠΥΥ σε ασφαλισμένους-Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:14 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Γιορτές στα μπλόκα κάνουν οι αγρότες – Με εκτροπές αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία ανήμερα των Χριστουγέννων 

Χριστούγεννα στα μπλόκα κάνουν οι αγρότες, οι οποίοι έχουν παραχωρήσει περισσότερες λωρίδες αν...
11:07 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Ημαθία: Νεκρός 20χρονος έπειτα από μετωπική σύγκρουση οχημάτων 

Τραγωδία σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων στην Ημαθία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφ...
10:34 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Κρήτη: Ηρωίνη εντοπίστηκε στα μαγειρεία των φυλακών στην Αγυιά Χανίων 

Ποσότητα ηρωίνης εντοπίστηκε στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Κρήτη 1 στην Αγυιά Χανίων και...
10:26 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Μητροπολίτης Κοζάνης: «Μαχαίρωσες έναν άνθρωπο και δεν τρέχει τίποτα, σκότωσες ένα σκυλί, 30.000 εκείνη την ώρα και μετά δικαστήριο – Εκεί κατάντησε η Ελλάδα»

Ο Μητροπολίτης Σερβίων & Κοζάνης κ.κ. Παύλος ξεκίνησε το σημερινό (25/12) χριστουγεννιάτικ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα