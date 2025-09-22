Εξάρχεια: Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και άρπαξαν μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας 45.000 ευρώ – «Ήταν τόσο πειστικός» λέει το θύμα

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό - αστυνομία

Το γνωστό κόλπο με τους μαϊμού υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ χρησιμοποίησαν επιτήδειοι για να εξαπατήσουν γυναίκα στα Εξάρχεια. Την έπεισαν να βάλει χρήματα και κοσμήματα στο αυτοκίνητό της, για να τα σώσει από φωτιά λόγω υψηλής τάσης. Η λεία των κακοποιών φτάνει τα 45.000 ευρώ.

Το θύμα, μιλώντας στο Star, εξήγησε ότι: «Μου είπε ”ανάψτε το μάτι της κουζίνας, βάλτε νερά, βάλτε στις πρίζες αλουμινόχαρτο”. Ήταν τόσο πειστικός».

Η κ. Δώρα, θεωρώντας ότι στην άλλη γραμμή ήταν κάποιος υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ, ακολούθησε πιστά τις οδηγίες του, με σκοπό να αποτρέψει τη φωτιά στο σπίτι της, όπως της είπε. Αφού τύλιξε χρήματα και χρυσαφικά με αλουμινόχαρτο, τα έβγαλε στο μπαλκόνι. «”Όχι στο μπαλκόνι” μου λέει, ”γιατί το μπαλκόνι είναι στο σπίτι, θα αρπάξει φωτιά”. Του λέω ότι θα τα αφήσω στο γκαράζ. Μου λέει ”όχι γιατί θα αρπάξει φωτιά όλη η πολυκατοικία”. Ωραία, τότε, θα τα βάλω στο αυτοκίνητό μου και θα το βγάλω έξω, είπα. Εκεί την πάτησα».

Η γυναίκα έβαλε 32.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 13.000 ευρώ στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της μέσα σε μια σακούλα, ενώ στη συνέχεια ανέβηκε στο διαμέρισμά της και συνέχισε να ανοιγοκλείνει διακόπτες, όπως την προέτρεπε ο επιτήδειος.

Μόλις η «βλάβη» επιδιορθώθηκε, τότε εκείνη έτρεξε να πάρει την σακούλα από το όχημα, αντικρύζοντας όμως το τζάμι σπασμένο και την περιουσία της «να έχει κάνει φτερά».

Όταν η γυναίκα συνειδητοποίησε ότι είχε πέσει θύμα απάτης, είχε ακόμα στο ακουστικό της τον επιτήδειο. Εκείνος, έπαιξε θέατρο, λέγοντάς της να κάνει μήνυση στην αστυνομία.

 

 

