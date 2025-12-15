Εξάρχεια: Άνδρας έβαλε με τη βία την σύντροφό του μέσα σε αυτοκίνητο και την απείλησε με ψεύτικο όπλο 

Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το μεσημέρι στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ένας άντρας εισέβαλε σε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών όπου εργάζεται η σύντροφός του, την έβαλε με τη βία σε ΙΧ που οδηγούσε φίλος του, την εξύβρισε και την απείλησε με όπλο ρέπλικα.

Υπάλληλοι του καταστήματος ενημέρωσαν άμεσα την Άμεση Δράση και λίγο αργότερα αστυνομικοί εντόπισαν το ζευγάρι στην οδό Αχαρνών, καθώς ο άντρας που τους μετέφερε με το αυτοκίνητο, τους είχε κατεβάσει από αυτό.

Στην κατοχή του πρωταγωνιστή του επεισοδίου βρέθηκε το ψεύτικό όπλο, ο άντρας συνελήφθη και τόσο αυτός όσο και η σύντροφος του οδηγήθηκαν στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Ομονοίας, που συνεχίζει την έρευνα για την υπόθεση.