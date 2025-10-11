Εύβοια: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Enikos Newsroom

κοινωνία

Εύβοια: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (11/10) σε δασική έκταση στην περιοχή παραλία Ζαράκων, στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, οι φλόγες δεν απείλησαν κατοικίες, ενώ στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που ενισχύθηκαν την τελευταία ώρα.

Συγκεκριμένα, στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 86 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 4η και την 20η ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα.

Δείτε εικόνες από την ιστοσελίδα evima.gr:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μήπως η ρουτίνα ομορφιάς σας «μπλοκάρει» τη σεξουαλική ζωή σας – Πώς να το αλλάξετε

Αραίωση μαλλιών στην εμμηνόπαυση: Πώς επηρεάζουν την τριχόπτωση τα οιστρογόνα – Τι μπορείτε να κάνετε

Πετρέλαιο θέρμανσης: Από 15 Οκτωβρίου η διάθεσή του – Πότε θα αρχίσουν οι αιτήσεις για το επίδομα και πότε θα καταβληθεί

Ναυτεργατικά σωματεία: 24ωρη παναττική απεργία την Τρίτη για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Τεστ IQ: Mπορείτε να βρείτε την αξία του emoji σε 7 δευτερόλεπτα;

Πώς να καθαρίσετε την cache στο iPhone σας; – Θα δείτε μεγάλη διαφορά στην απόδοση
περισσότερα
19:25 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Γυναικοκτονία στην Πάτρα: «Οι γυναίκες να βρίσκουν το θάρρος να μιλάνε» – Συγκλονίζει η αδελφή της Γαρυφαλλιάς που σκότωσε ο πρώην σύντροφός της

Μήνυμα στις γυναίκες έστειλε η αδελφή της Γαρυφαλλιάς, η οποία έπεσε νεκρή από τα χτυπήματα το...
18:23 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Έγκλημα στον Άγιο Παντελεήμονα: Αναζητούν και τρίτο πρόσωπο οι Αρχές – Στο μικροσκόπιο DNA και υλικό από κάμερες

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για την εξιχνίαση του αποτρόπαιου εγκλήματ...
18:08 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Αίγινα: Τραυματίστηκε 9χρονος κατά την επιβίβασή του σε πλοίο

Ατύχημα συνέβη στο λιμάνι της Αίγινας, όταν ένα 9χρονο αγόρι τραυματίστηκε κατά τη διαδικασία ...
17:57 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Ξάνθη: Η αστυνομία κατέσχεσε 6.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων και 105 κιλά λαθραίου καπνού

Σχεδόν 45 κιλά λαθραίου καπνού μετέφερε με το αυτοκίνητό του ένα άτομο το οποίο συνελήφθη σε π...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης