Έβρος: Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Πυλαία Φερών – Παραμένουν δυνάμεις στο σημείο

Οριοθετημένη είναι η φωτιά στην Πυλαία Φερών. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης (7/8) για άγνωστη προς το παρόν αιτία έχει ελεγχθεί.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σημείο παραμένουν 22 πυροσβέστες με 11 οχήματα σε κατάσταση επιφυλακής για τυχόν αναζωπυρώσεις μιας και οι άνεμοι στην περιοχή συνεχίζουν να πνέουν αρκετά ενισχυμένοι.

Σημειώνεται ότι ο οικισμός δεν κινδύνευσε αν και οι φλόγες έφτασαν κατά τη διάρκεια της νύχτας αρκετά κοντά σε σπίτια.