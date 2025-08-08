Νικολάς Μαδούρο: Επικηρύχθηκε από τις ΗΠΑ για 50 εκατ. δολάρια – Οι κατηγορίες που του προσάπτονται – ΒΙΝΤΕΟ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν αμοιβή ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του Προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ανακοίνωσε την Πέμπτη (7/8) η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι.

Σε βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), η Μπόντι κατηγόρησε τον Μαδούρο για συνεργασία με εγκληματικές οργανώσεις όπως η Tren de Aragua και το καρτέλ Σιναλόα.

Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D8LNqjS9yk — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 7, 2025

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, προηγουμένως προσφερόταν αμοιβή 25 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες σχετικά με τον Μαδούρο.

«Αξιολύπητη» και «γελοία»

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας Ιβάν Χιλ χαρακτήρισε «αξιολύπητη» και «γελοία» την ανακοίνωση της κυβέρνησης των ΗΠΑ ότι διπλασιάζει το ποσό της αμοιβής που προσφέρει για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του προέδρου του κράτους της Λατινικής Αμερικής Νικολάς Μαδούρο, που επανεξελέγη τον Ιούλιο του 2024 για εξαετή θητεία, κάτι που δεν αναγνωρίζει η Ουάσιγκτον και καταγγέλλει η αντιπολίτευση, κατά την οποία έγινε νοθεία.

«Η αξιολύπητη “αμοιβή” που δίνει η Πάμελα Μπόντι είναι το πιο γελοίο παραπέτασμα καπνού που έχουμε δει ποτέ», ανέφερε μέσω Telegram ο υπουργός Εξωτερικών Χιλ, μερικές ώρες αφού η Αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της αμοιβής για τη σύλληψη του προέδρου Μαδούρο.