Νικολάς Μαδούρο: Επικηρύχθηκε από τις ΗΠΑ για 50 εκατ. δολάρια – Οι κατηγορίες που του προσάπτονται – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

διεθνή

Νικολάς Μαδούρο / Nicolas Maduro
πηγή: EPA/RONALD PENA R

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν αμοιβή ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του Προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ανακοίνωσε την Πέμπτη (7/8) η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι.

Νικολάς Μαδούρο: Οι ΗΠΑ τον επικήρυξαν για 25 εκατ. δολάρια – Ανήμερα της τρίτης σερί ορκωμοσίας του

Σε βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), η Μπόντι κατηγόρησε τον Μαδούρο για συνεργασία με εγκληματικές οργανώσεις όπως η Tren de Aragua και το καρτέλ Σιναλόα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, προηγουμένως προσφερόταν αμοιβή 25 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες σχετικά με τον Μαδούρο.

«Αξιολύπητη» και «γελοία»

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας Ιβάν Χιλ χαρακτήρισε «αξιολύπητη» και «γελοία» την ανακοίνωση της κυβέρνησης των ΗΠΑ ότι διπλασιάζει το ποσό της αμοιβής που προσφέρει για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του προέδρου του κράτους της Λατινικής Αμερικής Νικολάς Μαδούρο, που επανεξελέγη τον Ιούλιο του 2024 για εξαετή θητεία, κάτι που δεν αναγνωρίζει η Ουάσιγκτον και καταγγέλλει η αντιπολίτευση, κατά την οποία έγινε νοθεία.

«Η αξιολύπητη “αμοιβή” που δίνει η Πάμελα Μπόντι είναι το πιο γελοίο παραπέτασμα καπνού που έχουμε δει ποτέ», ανέφερε μέσω Telegram ο υπουργός Εξωτερικών Χιλ, μερικές ώρες αφού η Αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της αμοιβής για τη σύλληψη του προέδρου Μαδούρο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
04:59 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Axios: Το ισραηλινό Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας ενέκρινε το σχέδιο Νετανιάχου για την κατάληψη της Γάζας

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε την πρόταση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου γ...
04:15 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Γάζα: Ο ΟΗΕ «τάσσεται σθεναρά εναντίον οποιασδήποτε κλιμάκωσης» του πολέμου

Τα Ηνωμένα Έθνη τόνισαν την Πέμπτη (7/8) ότι τάσσονται εναντίον οποιαδήποτε επέκτασης των επιχ...
03:15 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

ΗΠΑ: Ειρηνευτική συμφωνία Αζερμπαϊτζάν – Αρμενίας με πρωτοβουλία Τραμπ – «Έκαναν το σωστό»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη (7/8) μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social ότ...
03:00 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Σκοτ Μπέσεντ: Ο Τραμπ χρησιμοποιεί τους δασμούς ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χρησιμοποιεί τους δασμούς ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια