Έβρος: Δύο συλλήψεις για διακίνηση μεταναστών

  • Συνελήφθησαν σε οικισμούς του Έβρου δύο διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις.
  • Στην πρώτη περίπτωση, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών συνέλαβαν έναν διακινητή που μετέφερε παράνομα τρεις μη νόμιμους μετανάστες με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.
  • Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη διακινητής στο Σουφλί, μεταφέροντας επτά μη νόμιμους μετανάστες, ενώ κατασχέθηκαν τα οχήματα, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία

Συνελήφθησαν σε οικισμούς του Έβρου, από αστυνομικούς των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης Φερών και Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, δύο διακινητές οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Στην πρώτη περίπτωση, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών συνέλαβαν τον έναν διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας τρεις μη νόμιμους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου συνέλαβαν τον δεύτερο διακινητή, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα επτά μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα οχήματα, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις διενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Φερών και Σουφλίου.

