Επεισοδιακή καταδίωξη 20χρονου γόνου επιχειρηματικής οικογένειας στο κέντρο της Αθήνας – Χτύπησε αστυνομικό

Σκηνές από ταινία δράσης εκτυλίχθηκαν αργά το βράδυ του Σαββάτου, στο κέντρο της Αθήνας με πρωταγωνιστή έναν 20χρονο γιο επιχειρηματία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το dikastiko.gr, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εκβιαστών παρατήρησαν ότι ο 20χρονος, οδηγώντας Mercedes AMG, συμμετείχε σε κόντρα με Ford Fiesta ST και επιχείρησαν να τους ελέγξουν.

Οι δύο οδηγοί φέρονται να μην υπάκουσαν στο σήμα των αστυνομικών και να ανέπτυξαν ταχύτητα για να διαφύγουν.

Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία ο οδηγός του Fiesta ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, ενώ ο 20χρονος φέρεται να έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, χτύπησε με το αυτοκίνητό του έναν αστυνομικό -ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο- και διέφυγε στα στενά.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν και λίγο αργότερα ο 20χρονος εντοπίστηκε κοντά στο Χίλτον, όπου συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.