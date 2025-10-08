Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 8 Οκτωβρίου

Enikos Newsroom

κοινωνία

εορτολόγιο

Τετάρτη 8 Οκτωβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Πελαγής, Πελάγιος, Πελαγία, Πελαγίνα.

Οσία Πελαγία

Η Οσία Πελαγία ζούσε στην Αντιόχεια και ήταν ιερόδουλη. Η Πελαγία τυχαία σε κάποια σύναξη χριστιανών άκουσε κήρυγμα περί αγνότητας, του επισκόπου Νόννου.

Όπως γράφει το saint.gr, τα λόγια του συγκλόνισαν την ψυχή της. Με τη χάρη του Θεού, πούλησε τα διάφορα κοσμήματά της και τα χρήματα διαμοίρασε στους φτωχούς. Αφού κατηχήθηκε και βαπτίσθηκε, μετά οκτώ μέρες πήγε στην Ιερουσαλήμ, όπου με σκληρή άσκηση πέρασε την υπόλοιπη ζωή της.

