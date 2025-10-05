Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5 Οκτωβρίου

Enikos Newsroom

κοινωνία

εορτολόγιο

Κυριακή 5 Οκτωβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Χαριτίνη, Χαριτίνα, Χαρίτη, Τίνα, Χαρά, Μεθοδία και Ερμογένης.

Η Αγία Χαριτίνη

Η Αγία Χαριτίνη άθλησε επί Διοκλητιανού (284 – 305 μ.Χ.). Υπήρξε δούλη του συγκλητικού Κλαυδιανού (ή Κλαύδιου).

Το 304 μ.Χ. κάποιοι την κατήγγειλαν στο Δομετιανό ως Χριστιανή κι εκείνος την κάλεσε σε ανάκριση παρουσία και του κυρίου της. Όταν η Αγία ομολόγησε μετά παρρησίας την πίστη της στον Χριστό, υπεβλήθη σε φρικωδέστατα μαρτύρια.

Της ξύρισαν το κεφάλι αλλά δια θαύματος, αμέσως το κεφάλι της ξαναγέμισε μαλλιά. Έπειτα βάζουν το κεφάλι της σε κάρβουνα αναμμένα και χύνουν από πάνω ξύδι. Κατόπιν καίνε τα πλευρά της με αναμμένες λαμπάδες, και με μια πέτρα στο λαιμό τη ρίχνουν στη θάλασσα. Αλλά και πάλι ο Θεός την έσωσε.

Τότε διατάχθηκε να πάει σε πορνείο. Η Χαριτίνη, όμως, προσευχήθηκε, και η αγνή ψυχή της παραδόθηκε πλέον στο ζωοδότη Θεό.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κρατάτε το φτέρνισμά σας; Ειδικός του Cleveland απαντά αν κάνει κακό

Κρυπτόλεξο: Μπορείτε να βρείτε την κρυμμένη λέξη σε 10 δευτερόλεπτα;

Τι σημαίνει για τις τελικές συντάξεις η κατάργηση των προσαυξήσεων από ασφαλιστικές εισφορές σε υπερωρίες – 5 ερωτήσεις κα...

Πάρκινγκ: Μία περιουσία για μία… θέση στάθμευσης – Εκτόξευση των τιμών στην Αθήνα

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία κοπέλα που καθαρίζει σε 14 δευτερόλεπτα

Η ανθρωπότητα ίσως φτάσει στη μοναδικότητα μέσα στους επόμενους 3 μήνες, σύμφωνα με επιστήμονες
περισσότερα
08:39 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Απάτες με επιστροφές ΦΠΑ: Τι ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους ο «αρχηγός» και ο λογιστής – Η ανώνυμη καταγγελία που ξετύλιξε το «κουβάρι» της υπόθεσης

Ξεκίνησε ο κύκλος των απολογιών των συλληφθέντων για την απάτη εκατομμυρίων ευρώ από την επιστ...
01:00 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Κεφαλονιά: Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τριών ανδρών από πηγάδι

Αναστάτωση προκλήθηκε το Σάββατο (4/10) στην Κεφαλονιά όταν τρεις άνδρες, για άγνωστη προς το ...
23:45 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Πρώην δήμαρχος του Βουκουρεστίου συνελήφθη με ευρωπαϊκό ένταλμα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Πρώην δήμαρχος του Βουκουρεστίου συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος ...
23:18 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Ιερά Οδός: Παραδόθηκε ο διανομέας που τραυμάτισε οδηγό στο μάτι με κατσαβίδι – Τι είπε το θύμα της επίθεσης μέσα από το νοσοκομείο 

Στο ΑΤ Περιστερίου φέρεται να παραδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου (4/10) ο 25χρονος διανομέας που...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης