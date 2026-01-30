Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Ιανουαρίου

Σύνοψη από το

  • Σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, το εορτολόγιο περιλαμβάνει ονόματα όπως Αρχοντής, Μαύρος και Χρυσή.
  • Η εορτή των Τριών Ιεραρχών καθιερώθηκε μετά από μια φιλονικία στην Κωνσταντινούπολη κατά την βασιλεία του Αλεξίου Κομνηνού, σχετικά με το ποιος από τους Μέγα Βασίλειο, Ιωάννη Χρυσόστομο και Γρηγόριο τον Θεολόγο ήταν ανώτερος.
  • Την έριδα έλυσε ο Μητροπολίτης Ιωάννης ο Μαυρόπους, μετά από οπτασία των Ιεραρχών που δήλωσαν «Εμείς, όπως βλέπεις, είμαστε ένα κοντά στον Θεό». Η κοινή εορτή συμβολίζει την ισότητα και ενότητα των Μεγάλων Διδασκάλων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

εορτολόγιο
Φωτογραφία: Unsplash.com

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι/ες φέρουν το όνομα: Αρχοντής, Αρχοντίων,  Αρχοντίωνας, Αρχοντία, Αρχοντή, Αρχοντούλα, Αρχόντισσα, Αρχόντω, Μαύρος, Μαυρουδής, Μαυροειδής, Μαυρέτα, Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσαυγή, Χρυσούλα, Σήλια, Χρυστάλλα, Χρυσταλλία, Αύρα

Άγιοι Τρεις Ιεράρχες

Η αιτία για την εισαγωγή της εορτής των Τριών Ιεραρχών στην Εκκλησία είναι το εξής γεγονός:

Κατά τους χρόνους της βασιλείας του Αλεξίου του Κομνηνού (1081 – 1118 μ.Χ.), ο οποίος διαδέχθηκε στη βασιλική εξουσία τον Νικηφόρο Γ’ τον Βοτενειάτη (1078 – 1081 μ.Χ.), έγινε στην Κωνσταντινούπολη φιλονικία ανάμεσα σε λόγιους και ενάρετους άνδρες. Άλλοι θεωρούσαν ανώτερο τον Μέγα Βασίλειο (βλέπε 1 Ιανουαρίου), χαρακτηρίζοντάς τον μεγαλοφυΐα και υπέροχη φυσιογνωμία. Άλλοι τοποθετούσαν ψηλά τον ιερό Χρυσόστομο (βλέπε 13 Νοεμβρίου) και τον θεωρούσαν ανώτερο από τον Μέγα Βασίλειο και τον Γρηγόριο και, τέλος, άλλοι, προσκείμενοι στον Γρηγόριο τον Θεολόγο (βλέπε 25 Ιανουαρίου), θεωρούσαν αυτόν ανώτερο από τους δύο άλλους, δηλαδή από τον Βασίλειο και τον Χρυσόστομο. Η φιλονικία αυτή είχε σαν αποτέλεσμα να διαιρεθούν τα πλήθη των Χριστιανών και άλλοι ονομάζονταν «Ιωαννίτες», άλλοι «Βασιλείτες» και άλλοι «Γρηγορίτες».

Στην έριδα αυτή έθεσε τέλος ο Μητροπολίτης Ευχαΐτων, Ιωάννης ο Μαυρόπους. Αυτός, κατά την διήγηση του Συναξαριστή, είδε σε οπτασία τους μέγιστους αυτούς Ιεράρχες, πρώτα καθένα χωριστά και στη συνέχεια και τους τρεις μαζί. Αυτοί του είπαν: «Εμείς, όπως βλέπεις, είμαστε ένα κοντά στον Θεό και τίποτε δεν υπάρχει που να μας χωρίζει ή να μας κάνει να αντιδικούμε. Όμως, κάτω από τις ιδιαίτερες χρονικές συγκυρίες και περιστάσεις που βρέθηκε ο καθένας μας, κινούμενοι και καθοδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα, γράψαμε σε συγγράμματα και με τον τρόπο του ο καθένας, διδασκαλίες που βοηθούν τους ανθρώπους να βρουν τον δρόμο της σωτηρίας. Επίσης, τις βαθύτερες θείες αλήθειες, στις οποίες μπορέσαμε να διεισδύσουμε με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, τις συμπεριλάβαμε σε συγγράμματα που εκδώσαμε. Και ανάμεσά μας δεν υπάρχει ούτε πρώτος, ούτε δεύτερος, αλλά, αν πεις τον ένα, συμπορεύονται δίπλα του και οι δύο άλλοι. Σήκω, λοιπόν, και δώσε εντολή στους φιλονικούντες να σταματήσουν τις έριδες και να πάψουν να χωρίζονται για εμάς. Γιατί εμείς, και στην επίγεια ζωή που είμασταν και στην ουράνια που μεταβήκαμε, φροντίζαμε και φροντίζουμε να ειρηνεύουμε και να οδηγούμε σε ομόνοια τον κόσμο. Και όρισε μία ημέρα να εορτάζεται από κοινού η μνήμη μας και καθώς είναι χρέος σου, να ενεργήσεις να εισαχθεί η εορτή στην Εκκλησία και να συνταχθεί η ιερή ακολουθία. Ακόμη ένα χρέος σου, να παραδόσεις στις μελλοντικές γενιές ότι εμείς είμαστε ένα για τον Θεό. Βεβαίως και εμείς θα συμπράξουμε για τη σωτηρία εκείνων που θα εορτάζουν τη μνήμη μας, γιατί έχουμε και εμείς παρρησία ενώπιον του Θεού».

Έτσι ο Επίσκοπος Ευχαΐτων Ιωάννης ανέλαβε τη συμφιλίωση των διαμαχόμενων μερίδων, συνέστησε την εορτή της 30ης Ιανουαρίου και συνέγραψε και κοινή Ακολουθία, αντάξια των τριών Μεγάλων Πατέρων.

Η εορτή αυτής της Συνάξεως του Μεγάλου Βασιλείου, του Γρηγορίου του Θεολόγου και του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, αποτελεί το ορατό σύμβολο της ισότητας και της ενότητας των Μεγάλων Διδασκάλων, οι οποίοι δίδαξαν με τον άγιο βίο τους το Ευαγγέλιο του Χριστού. Είναι εκείνοι, οι οποίοι εξ’ αιτίας της ταπεινώσεώς τους μπροστά στην αλήθεια, έχουν λάβει το χάρισμα να εκφράζουν την καθολική συνείδηση της Εκκλησίας και ότι διδάσκουν δεν είναι απλώς δική τους σκέψη ή προσωπική τους πεποίθηση, αλλά είναι επιπλέον η ίδια η μαρτυρία της Εκκλησίας, γιατί μιλούν από το βάθος της καθολικής της πληρότητας.

Περί τις αρχές του 14ου αιώνα μ.Χ. ανεγέρθη ναός των Τριών Ιεραρχών κοντά στην Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης, δίπλα σχεδόν στη μονή της Παναχράντου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μόνο αν έχετε την όραση του Legolas θα βρείτε την πεταλούδα ανάμεσα στα παπαγαλάκια σε 11 δευτερόλεπτα;

Οι θησαυροί του δάσους που μπορεί να ενισχύουν το ανοσοποιητικό, την καρδιά και το έντερο

Ενοίκια: Ποια προγράμματα θα «τρέξουν» για να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα – Όλες οι νέες πληροφορίες

Μυτιληναίος: Προειδοποιεί για τις επιπτώσεις από την άνοδο του ευρώ

Google Search: Αναβαθμίζει τις δυνατότητες AI με Gemini 3 και Follow-up ερωτήσεις

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
03:42 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Δάφνη: Φωτιά σε μοτοσικλέτα κι όχημα έσβησε η Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα που ήταν σταθμευμένα ...
02:56 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Κόρινθος: Σοβαρό τροχαίο στον Άσσο – Ι.Χ συγκρούστηκε με λεωφορείο – Δείτε βίντεο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με υλικές ζημιές κι έναν τραυματία, σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (2...
00:52 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στα Ψαχνά Ευβοίας: Ηλικιωμένο ζευγάρι πέθανε από αναθυμιάσεις φωτιάς που ξεκίνησε από θερμαντικό σώμα

Μια νέα τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου 2026 στα Ψαχνά Εύβοιας, όταν...
23:03 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Αδήλωτο από το 2007 το υπόγειο όπου έγινε η φονική έκρηξη – Τα νέα στοιχεία και τα αναπάντητα ερωτήματα

Το πόρισμα της Πυροσβεστικής έδειξε ότι η πλημμελής διαχείριση του προπανίου, με υπαιτιότητα τ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι