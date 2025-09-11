Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Ευανθία, Ευάνθιος, Ευφρόσυνος.

Άγιος Ευφρόσυνος ο μάγειρος

Σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ο Ευφρόσυνος ήταν ένας αγράμματος και αγροίκος χωρικός, που αφού ενεδύθη το μοναχικό σχήμα, έγινε υπηρέτης των μοναχών και δούλευε στο μαγειρείο. Λόγω της ανατροφής του, γρήγορα έγινε περίγελως των αδελφών του μοναχών, οι οποίοι συχνά των περιέπαιζαν. Υπέμενε, όμως, την καταφρόνηση με γενναιότητα και σύνεση.

Κάποιο βράδυ ένας ιερέας είδε μια οπτασία, με τον Ευφρόσυνο να βρίσκεται στον κήπο του Θεού και να του προσφέρει τρία μήλα. Μόλις ξύπνησε βρέθηκε προ εκπλήξεως, όταν είδε στο ράσο του τρία μήλα.

Διηγήθηκε στους άλλους μοναχούς το θαύμα και όλοι μαζί δόξασαν τον Θεό, αφού πρώτα άλλαξαν γνώμη για τον Ευφρόσυνο. Όσοι έφαγαν από τον θεϊκό καρπό θεραπεύτηκαν από τις ασθένειές τους. Όταν μετά από ώρα αναζήτησαν τον Ευφρόσυνο, αυτός είχε εξαφανισθεί.

Αγία Ευανθία

Ήταν μάρτυρας της Ορθόδοξης Εκκλησίας μαζί τον σύζυγό της Δημήτριο και τον γιο της Δημητριανό.

Το πού και πότε έγινε το μαρτύριο της οικογένειας δεν αναφέρεται από τους συναξαριστές.