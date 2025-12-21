Εορταστικό ωράριο: Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα – Οι ώρες λειτουργίας

Εορταστικό ωράριο: Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα – Οι ώρες λειτουργίας

Σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται η αγορά, καθώς χιλιάδες καταναλωτές βγαίνουν για ψώνια μετά την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων, των συντάξεων και των επιδομάτων. Ο κόσμος επισκέπτεται τους μεγάλους εμπορικούς δρόμους, τα πολυκαταστήματα και τις τοπικές αγορές, με στόχο να κάνει τις αγορές του, να πάρει χριστουγεννιάτικα δώρα για τα αγαπημένα του πρόσωπα και να παρακολουθήσει τα εορταστικά δρώμενα που έχουν στηθεί σε πολλές περιοχές.

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων βρίσκεται σε πλήρη ισχύ από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου. Στο πλαίσιο αυτό, τα καταστήματα είναι ανοιχτά και σήμερα Κυριακή (21/12) από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 21:00. Την Παραμονή Χριστουγέννων, το ωράριο διαμορφώνεται από τις 09:00 έως τις 18:00, με τον εμπορικό κόσμο να περιμένει αυξημένη επισκεψιμότητα όσο πλησιάζουν οι γιορτές.

Σύμφωνα με εκπροσώπους της αγοράς, τουλάχιστον 4 στους 10 καταναλωτές στρέφονται στην αγορά ρούχων, 3 στους 10 επιλέγουν παιχνίδια και είδη τεχνολογίας, ενώ 2 στους 10 κατευθύνουν τα χρήματά τους σε είδη σπιτιού, τα οποία προορίζονται κυρίως για δώρα. Για 9 στους 10 καταναλωτές, βασικό κριτήριο παραμένει η τιμή, ενώ το 64% δηλώνει ότι λαμβάνει υπόψη και την ποιότητα του προϊόντος.

Ο εμπορικός κόσμος εκτιμά ότι η κίνηση θα κορυφωθεί έως την Τετάρτη, με τις πωλήσεις του Δεκεμβρίου να αναμένεται να αγγίξουν τα 4,5 δισ. ευρώ.

Πέρα από τις αγορές, μικροί και μεγάλοι έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις εκδηλώσεις που φιλοξενούνται στους δρόμους, με παιδικούς ήρωες, ορχήστρες και χορευτικά σόου να συνθέτουν το χριστουγεννιάτικο σκηνικό, ενισχύοντας το κλίμα των ημερών και δίνοντας ζωντάνια στην πόλη.

