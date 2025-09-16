Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για Τέμπη: «Η χθεσινή στοχοποίηση και διαπόμπευση του Εισαγγελέα Εφετών αποτελεί σαφή απόπειρα χειραγώγησης δικαστικής κρίσης»

Enikos Newsroom

κοινωνία

δικαστές δικαστήριο

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων σχετικά με τις προσωπικές αναφορές σε βάρος του Εισαγγελέα Εφετών που επεξεργάστηκε την δικογραφία για την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Όπως τονίζει «Ο εισαγγελέας εφετών που έχει την ανώτατη εποπτεία της ανάκρισης, έχει εκ της θεσμικής του θέσεως πρόσβαση στο σύνολο του ανακριτικού υλικού καθ’ όλη τη διάρκειά της» και προσθέτει: «Ως εκ τούτου, σχόλια που έλαβαν πρόσφατα δημοσιότητα και υπολαμβάνουν ότι ο εποπτεύων την ανάκριση της υπόθεσης των Τεμπών εισαγγελέας εφετών, Λάμπρος Τσόγκας, επεξεργάσθηκε δήθεν για ελάχιστες μέρες τη δικογραφία πριν υποβάλει την πρόταση του, φαίνεται να αγνοούν το γεγονός ότι τη θέση του εποπτεύοντος κατέχει εδώ και έξι μήνες περίπου, χρόνος επαρκής για την επεξεργασία μιας τόσο σημαντικής υπόθεσης αλλά και συμπορευόμενος με το πάνδημο αίτημα για γρήγορη και αποτελεσματική απονομή Δικαιοσύνης. Επιπρόσθετα για μεγάλο χρονικό διάστημα επεξεργάσθηκε την ίδια δικογραφία καταθέτοντας προτάσεις σε παρεμπίπτοντα αιτήματα που είχαν ανακύψει».

«Η χθεσινή του στοχοποίηση και διαπόμπευση αποτελεί μία σαφή απόπειρα χειραγώγησης δικαστικής κρίσης» αναφέρει ακόμη η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων όλο το διάστημα που διαρκεί η διερεύνηση των διωκόμενων εγκλημάτων στην υπόθεση των Τεμπών αρνήθηκε να εμπλακεί στις πολλών ειδών αντιπαραθέσεις που έχουν κατακλύσει τον δημόσιο διάλογο. Ενώπιον μιας τέτοιας τραγωδίας, οφείλουν όλοι να μετράνε τα λόγια τους και να μην υπονομεύουν – άθελα ή σκοπίμως – την αξιοπιστία όσων ειλικρινά αναζητούν την αλήθεια, διοχετεύοντας σε ΜΜΕ και social media εύπεπτες ανακρίβειες, τις οποίες οι πολίτες αδυνατούν να διασταυρώσουν.

Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαίο να ενημερώσουμε ότι κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ο εισαγγελέας εφετών που έχει την ανώτατη εποπτεία της ανάκρισης, έχει εκ της θεσμικής του θέσεως πρόσβαση στο σύνολο του ανακριτικού υλικού καθ΄ όλη τη διάρκειά της. Ως εκ τούτου, σχόλια που έλαβαν πρόσφατα δημοσιότητα και υπολαμβάνουν ότι ο εποπτεύων την ανάκριση της υπόθεσης των Τεμπών εισαγγελέας εφετών, Λάμπρος Τσόγκας, επεξεργάσθηκε δήθεν για ελάχιστες μέρες τη δικογραφία πριν υποβάλει την πρόταση του, φαίνεται να αγνοούν το γεγονός ότι τη θέση του εποπτεύοντος κατέχει εδώ και έξι μήνες περίπου, χρόνος επαρκής για την επεξεργασία μιας τόσο σημαντικής υπόθεσης αλλά και συμπορευόμενος με το πάνδημο αίτημα για γρήγορη και αποτελεσματική απονομή Δικαιοσύνης. Επιπρόσθετα για μεγάλο χρονικό διάστημα επεξεργάσθηκε την ίδια δικογραφία καταθέτοντας προτάσεις σε παρεμπίπτοντα αιτήματα που είχαν ανακύψει.

Για τους δικαστές και εισαγγελείς, για τον νομικό κόσμο της χώρας, που γνωρίζει προσωπικά τον συγκεκριμένο Εισαγγελέα Εφετών, υπόδειγμα δικαστικού λειτουργού τόσο σε επίπεδο ήθους και εντιμότητας όσο και νομικής κατάρτισης, η χθεσινή του στοχοποίηση και διαπόμπευση αποτελεί μία σαφή απόπειρα χειραγώγησης δικαστικής κρίσης.

Το δίκαιο κοινωνικό αίτημα για αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Δικαιοσύνης ικανοποιείται με συστηματικές και θεσμικές πρωτοβουλίες, με εντοπισμό των στρεβλώσεων που την απαξιώνουν, με συγκεκριμένες προτάσεις βαθιών δομικών αλλαγών, τις οποίες η Ένωση μας πρώτη καταθέτει. Η γενικευμένη και άκριτη συκοφαντία ανθρώπων αποτελεί παρακμιακό φαινόμενο που καταστρέφει προσωπικότητες χωρίς να μπορεί να βελτιώσει τους θεσμούς».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το ένα πράγμα που μπορούν να κάνουν οι γυναίκες μέσης ηλικίας για να προστατεύσουν την καρδιά τους

PIF: Απειλή για την πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες ο εκτροχιασμός του clawback

Νέα προκήρυξη 4ΕΑ/2025 για εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής: Ποιοι πρέπει να υποβάλουν διπλή αίτηση στο ΑΣΕΠ και στο ΟΠΣΥΔ και...

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Σε ποιες επιχειρήσεις δίνονται φορολογικά κίνητρα και ποιες θα ενταχθούν στη δεύτερη φάση του μέτρο...

Η τρομακτική πρόβλεψη που έκαναν για το 2025 η Μπάμπα Βάνγκα και ο Νοστράδαμος μπορεί να βγει αληθινή σε λίγους μήνες

Google: Νέα επίθεση με AI παραβιάζει λογαριασμούς Gmail – Το μήνυμα των ειδικών και τι μπορείτε να κάνετε τώρα
περισσότερα
11:04 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Αμείωτες οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη: Δύο επιχειρήσεις διάσωσης νότια της Γαύδου – Η στιγμή που λουόμενοι σπρώχνουν βάρκα που φτάνει σε παραλία

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, καθώς μέσα σε λίγες ώρες πρα...
10:33 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε η μία από τις δύο σορούς που ανασύρθηκαν από τον Θερμαϊκό

Ταυτοποιήθηκε η μία από τις δύο σορούς που ανασύρθηκαν χθες (15/09) τα ξημερώματα από τον Θερμ...
10:27 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Σοκ στη Λάρισα: 13χρονος συνελήφθη για παιδική πορνογραφία με τεχνητή νοημοσύνη

Μια πρωτοφανής υπόθεση αποκαλύφθηκε την Κυριακή στη Λάρισα, όπου ένας μαθητής, 13 ετών, συνελή...
10:22 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Κρήτη: Την παρακολουθούσε ο πρώην της – Πάτησε το panic button

Δεν μπορούσε να πάρει… ανάσα μία 45χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο στην Κρήτη εξαιτίας της ασφυκτικ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος