Ελευσίνα: Έκρυβαν πάνω από 4 κιλά κοκαΐνης κάτω από προφυλακτήρα αυτοκινήτου – 2 συλλήψεις – ΦΩΤΟ 

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Συνελήφθησαν, βραδινές ώρες του Σαββάτου 18 Οκτωβρίου στην Ελευσίνα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας, 2 αλλοδαποί, ηλικίας 26 και 36 ετών και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφορίας που περιήλθε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας, αναφορικά με άνδρα και γυναίκα οι οποίοι διακινούν ναρκωτικές ουσίες επιβαίνοντες σε όχημα, βραδινές ώρες της 18-10-2025, εντοπίστηκαν από ειδική ομάδα αστυνομικών της ανωτέρω Υπηρεσίας οι κατηγορούμενοι να κινούνται με όχημα στην περιοχή της Ελευσίνας και κλήθηκαν σε έλεγχο.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο εν λόγω όχημα, εντοπίστηκαν στο εσωτερικό κρύπτης κάτω από τον προφυλακτήρα, 4 συσκευασίες εμπεριέχουσες 4 κιλά και 360 γραμμ. κοκαΐνης.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δείτε την φωτογραφία της ΕΛ.ΑΣ.:

