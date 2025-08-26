ΕΛΑΣ: Δύο συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 42 και 33 ετών στις προχώρησαν στις 24 και 25 Αυγούστου αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν έπειτα από στοχευμένη έρευνα, η οποία περιλάμβανε αξιοποίηση πληροφοριών, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ. Όπως προέκυψε, είχαν αναπτύξει εγκληματική δράση στον χώρο της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Η προανάκριση συνεχίζεται, ενώ εξετάζεται το εύρος του δικτύου στο οποίο ενδέχεται να συμμετείχαν.

Ο 33χρονος συνελήφθη με 3 αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, εντοπίστηκε πλησίον σταθμού υπεραστικών λεωφορείων ο 33χρονος και συνελήφθη, καθώς είχε στην κατοχή του με σκοπό τη διακίνηση και για λογαριασμό του 42χρονου, 3 αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη βάρους 152 γραμμαρίων.

Ακολούθως, εντοπίστηκε σε οικία και συνελήφθη ο 42χρονος, ο οποίος κατείχε με σκοπό τη διακίνηση, 3 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 1,1 γραμμαρίου.

Παράλληλα, στην κατοχή του 42χρονου βρέθηκε ένα πιστόλι με γεμιστήρα, καθώς και φυσίγγιο.

Κατασχέθηκαν από τις Αρχές

• κοκαΐνη βάρους 153,1 γραμμαρίων

• το χρηματικό ποσό των 245 ευρώ

• πιστόλι με γεμιστήρα

• φυσίγγιο πιστολιού

• ηλεκτρική συσκευή κένωσης

• 7 επιτοίχιες κάμερες καταγραφής

• 2 ηλιακά πάνελ φόρτισης

• καταγραφικό σύστημα

• πλήθος νάιλον συσκευασιών

• 3 συσκευές κινητής τηλεφωνίας

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

