Χανιά: Η τραγική σύμπτωση με τον 45χρονο αθλητή μπάσκετ με αμαξίδιο που έχασε τη ζωή του – «Δεν άφησε ο ίδιος τον εαυτό του ποτέ, ήταν πάντα μέσα σε όλα»

Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει στη Σούδα ο θάνατος του Κανάκη Κωνσταντάκη, του 45χρονου αθλητή μπάσκετ με αμαξίδιο που έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Παρασκευής στο νοσοκομείο, όπου οδηγήθηκε έπειτα από τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΑΠΕ από το Λιμεναρχείο Χανίων, το οποίο διεξάγει την προανάκριση, το αμαξίδιο πράγματι προσέκρουσε στην πίσω πλευρά του αυτοκινήτου, αλλά ο θάνατος του 45χρονου μάλλον οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Ο αθλητής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων όπου οι γιατροί του έκαναν ράμματα στο κεφάλι και τον υπέβαλαν σε εξετάσεις. Όπως αναφέρουν λιμενικές πηγές στο cretapost η αξονική τομογραφία του 45χρονου βγήκε «καθαρή» όμως οι γιατροί έκριναν την εισαγωγή του στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Δυστυχώς λίγες ώρες αργότερα υπέστη ανακοπή, σύμφωνα με την ιστοσελίδα patris.

Τι είπε ο γαμπρός του θύματος

«Έχουμε μιλήσει με το Λιμενικό που είναι αρμόδιο στο σημείο να δούμε αν εμπλέκεται κάποιο άλλο όχημα. Δηλάδή, αν κάποιος πήγε να το προσπεράσει και ήταν πολύ κοντά και τρόμαξε και έπεσε επάνω στο αυτοκίνητο», λέει ο γαμπρός του, μιλώντας στο Mega.

Παρά την γρήγορη μεταφορά του στο γενικό νοσοκομείο Χανίων, ο αθλητής δεν άντεξε και λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

«Είχε κάνει πάρα πολλές εγχειρήσεις και ήταν πολύ καταπονημένος. Δεν άφησε ο ίδιος τον εαυτό του ποτέ, ήταν πάντα μέσα σε όλα», συμπλήρωσε ο γαμπρός του.

Ο Κανάκης Κωνσταντάκης υπήρξε ενεργό και αγαπητό μέλος των Αετών Κρήτης, με μεγάλη συνεισφορά στα γήπεδα μπάσκετ ΑμεΑ και βαθιά εκτίμηση από την τοπική κοινωνία. Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στον σύλλογο και στον χώρο του αθλητισμού με αμαξίδιο.

Η ανάρτηση που είχε κάνει ο 45χρονος

«Θα σε γλεντώ λοιπόν ζωή, όσα κακά και αν στέλνεις, έχω καρδιά μικρού παιδιού, δεν το καταλαβαίνεις» είχε γράψει ο ίδιος σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, δείγμα του μεγαλείου ψυχής του.

Η τραγική σύμπτωση

Ο Κωνσταντάκης Κανάκης ήταν αθλητής στην ομάδα μπάσκετ του Παγκρήτιου Αθλητικού Συλλόγου Κινητικά Αναπήρων & Παραπληγικών Αετοί Κρήτης.

Ο 45χρονος είχε τραυματιστεί σοβαρά πριν από 23 χρόνια σε τροχαίο και γι’ αυτό χρησιμοποιούσε ηλεκτρικό αμαξίδιο. Σύμφωνα με συγγενείς και φίλους, δεν έχασε την αγάπη του για τη ζωή, συμμετείχε σε κοινωνικά και αθλητικά δρώμενα των Χανίων, ενώ με κάθε ευκαιρία μιλούσε δημοσίως για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την οδική συμπεριφορά.

Από το λιμεναρχείο έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να αποσαφηνιστεί η αιτία του θανάτου του ενώ διενεργείται προανάκριση για τις ακριβές συνθήκες του δυστυχήματος.

