Χανιά: Γυναίκα παρασύρθηκε από όχημα – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ

Διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων νοσηλεύεται μία γυναίκα που παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα το απόγευμα της Δευτέρας στην Κίσσαμο.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, η γυναίκα φέρει κρανιοεγκεφαλικές, όπως διαπιστώθηκε μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Το τροχαίο έγινε στην Παλιά Εθνική οδό στην Κίσσαμο στον δρόμο προς Καλουδιανά, ενώ η γυναίκα διέσχιζε τον δρόμο για να περάσει απέναντι.

Τα αίτια του ατυχήματος ερευνά η τροχαία.