Χαλκιδική: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Όρους

Η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (10/9) σε θαλάσσια περιοχή της Μονής Αγίου Παντελεήμονα στο Άγιον Όρος, στην Χαλκιδική.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η σορός ανήκει σε Ουκρανό πολίτη και ανασύρθηκε από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Αυτή την ώρα, γίνεται η μεταφορά της στο λιμάνι της Ουρανούπολης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία του θύματος, ενώ φως στις συνθήκες θανάτου του αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή, που θα διενεργηθεί.