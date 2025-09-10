Συνάντηση Τασούλα – Πιερρακάκη: Στο επίκεντρο η μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας δέχτηκε νωρίτερα σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος τον ενημέρωσε για θέματα της αρμοδιότητάς του, κατόπιν και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Ειδικότερα, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος με άμεσο σκοπό τη στήριξη των νέων και της μεσαίας τάξης αλλά και την αντιμετώπιση του πολύ μεγάλου δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας ευχαρίστησε τον κ. Πιερρακάκη για την άμεση ανταπόκρισή του να τον ενημερώσει για τη γενικότερη κατάσταση της οικονομίας αλλά και για την εξειδίκευση των νέων μέτρων.

