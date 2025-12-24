Αττική: Έπεσε από πατίνι η 14χρονη που εντοπίστηκε τραυματισμένη – Νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική

Νέες, διαφορετικές πληροφορίες, βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σχετικά με την 14χρονη που εντοπίστηκε νωρίς σήμερα (24/12) το πρωί χωρίς τις αισθήσεις της και με θλαστικά τραύματα στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, όπου και νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική.

Η 14χρονη εντοπίστηκε πεσμένη στον δρόμο από μια νοσηλεύτρια, η οποία πήγαινε στην δουλειά της. Αφού της παρείχε τις πρώτες βοήθειες ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, το οποίο την μετέφερε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Αν και αρχικά, οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για παράσυρση από κάποιο διερχόμενο όχημα, ο οδηγός του οποίου εγκατέλειψε την ανήλικη στο σημείο, η ίδια έδωσε μία διαφορετική εκδοχή του περιστατικού στην αστυνομία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ανήλικη δήλωσε στους αστυνομικούς ότι τραυματίστηκε κατά την πτώση της από πατίνι. Στο νοσοκομείο της έγιναν ράμματα και βρίσκεται εκτός κινδύνου.