Αθήνα: Ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην Λ. Βάρης, έπειτα από σύγκρουση τριών οχημάτων – Σταθμευμένο φορτηγό στην μέση του δρόμου στην Λεωφόρος Μαραθώνος

Μεγάλη ταλαιπωρία αντιμετωπίζουν οι οδηγοί το πρωί της Δευτέρας, καθώς δύο διαφορετικά περιστατικά έχουν προκαλέσει σοβαρή κυκλοφοριακή συμφόρηση τόσο στη Λεωφόρο Βάρης όσο και στη Λεωφόρο Μαραθώνος.

Στη Λεωφόρο Βάρης, στο ρεύμα προς Αθήνα, σημειώθηκε σύγκρουση τριών οχημάτων, η οποία μπλόκαρε την κυκλοφορία. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι Αρχές, που ρυθμίζουν την κυκλοφορία και φροντίζουν για την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων. Η κίνηση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη και οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Την ίδια ώρα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος, στο ρεύμα προς Αθήνα και συγκεκριμένα στο ύψος του Κέντρου Υγείας Νέας Μάκρης, ένα φορτηγό ακινητοποιήθηκε στη μέση του δρόμου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν επίσης σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Οι αρχές βρίσκονται στο σημείο ώστε να απομακρύνουν το όχημα και να ομαλοποιηθεί η ροή.