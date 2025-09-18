Αθήνα: Συνελήφθη καταζητούμενος από την Interpol για απόπειρα ανθρωποκτονίας στο Βελιγράδι

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αστυνομία

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού, ο οποίος καταζητείτο από την Interpol Σερβίας για σοβαρά ποινικά αδικήματα, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το μεσημέρι της Τετάρτης (17/9) στην Αθήνα.

Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος αναζητούνταν, προκειμένου να εκτίσει ποινή έξι μηνών για το αδίκημα της παράνομης κατοχής ναρκωτικών ουσιών, πέντε ετών για το αδίκημα της παράνομης παραγωγής, κατοχής και πώλησης ναρκωτικών, σε συνδυασμό με παράνομη παραγωγή, κατοχή, οπλοφορία και πώληση όπλων και εκρηκτικών, καθώς και για να δικαστεί για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και της απόπειρας ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικά στοιχεία, με απειλούμενη μέγιστη ποινή την κάθειρξη 40 ετών.

Σύμφωνα με τις Αρχές της Σερβίας, ο κατηγορούμενος, από τις αρχές του 2019 έως το 2022, συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση που είχε συσταθεί στη Σερβία και δραστηριοποιούνταν στις παραπάνω εγκληματικές πράξεις, ενώ μεταξύ άλλων κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας δικηγόρου τον Φεβρουάριο του 2021 στο Βελιγράδι.

Επιπλέον, κατά το παρελθόν, σε έρευνες που είχαν πραγματοποιηθεί στο σπίτι του, είχαν κατασχεθεί ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, έτοιμες προς πώληση, όπλα και φυσίγγια.

Συνελήφθη δυνάμει εντολής προσωρινής κράτησης της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, όπου και θα οδηγηθεί.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τυρί Cottage ή στραγγιστό γιαούρτι: Ποιο είναι το πιο υγιεινό σνακ με περισσότερη πρωτεΐνη

ΠΟΕΔΗΝ: Χωρίς γιατρούς και νοσηλευτές οι μονάδες υγείας σε δυσπρόσιτες περιοχές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μείωση των επιτοκίων της Fed έφερε άνοδο στον Γενικό Δείκτη μετά τα πτωτικά σερί

Μηναία αμοιβή 746,80 ευρώ σε 7 ΠΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ: Η διαδικασία και η προθεσμία για τις αιτήσεις

Η νέα εφαρμογή της Google για Windows φέρνει μια μπάρα αναζήτησης τύπου Spotlight στον υπολογιστή

Τεστ προσωπικότητας: Το μονοπάτι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει την αποστολή της ζωής σας
περισσότερα
15:28 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Βιολοντσέλο έκανε check-in σε πτήση για Βιέννη και… επέλεξε θέση στο παράθυρο

Ξημερώματα Παρασκευής και στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» καταφθάνουν σταδιακά ταξιδιώτες με ασυνήθ...
15:17 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Καρδίτσα: Πανθεσσαλικό μπλόκο αγροτών στον κόμβο Ε65 – Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στον κόμβο Ε65 της Καρδίτσας συγκεντρώθηκαν αγρότες απ’ όλη τη Θεσσαλία με τα τρακτέρ το...
14:58 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Εργατικό δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 35χρονος που χτυπήθηκε από μηχάνημα παλετοποίησης

Εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν 35χρονο συνέβη το πρωί της Πέμπτης (18/9) σε εργοστάσιο στη δυ...
14:50 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Κρήτη: Ένας νεκρός και μία τραυματίας σε τροχαίο στον Μυλοπόταμο

Ένας νεκρός και μία τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου που συνέβη το πρωί της Πέμπτης (18...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος