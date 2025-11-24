Αθήνα: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τρίτη και την Τετάρτη – Θα διενεργηθούν δοκιμές για την στατικότητα γεφυρών

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αθήνα: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τρίτη και την Τετάρτη – Θα διενεργηθούν δοκιμές για την στατικότητα γεφυρών

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την προσεχή Τρίτη και Τετάρτη στην Αθήνα, λόγω διενέργειας δοκιμών στατικότητας γεφυρών.

Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., θα πραγματοποιηθούν ολιγόλεπτες πλήρεις διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων, σταδιακά μεταξύ των ωρών 00:00’ έως 07:00’ στις 25 και 26-11-2025, σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, ως εξής:

Τρίτη 25-11-2025:

  • Νέα Λεωφ. Ποσειδώνος, στον κλάδο εξόδου από Π. Φάληρο προς Πειραιά.
  • Κλάδος εξόδου κυκλικού κόμβου Παλαιάς Λεωφ. Ποσειδώνος/Ιωάννου Φιξ, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
  • Λεωφ. Συγγρού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
  • Λεωφ. Ποσειδώνος άνωθεν εξόδου από κυκλικό κόμβο ΣΕΦ για Εθνάρχου Μακαρίου & Δημ. Φαληρέως.

Τετάρτη 26-11-2025:

  • Γέφυρα εξόδου Αλιπέδου, προς τη Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου.
  • Λεωφ. Κηφισού (υπερυψωμένο τμήμα).
  • Γέφυρα Α/Κ Λεωφ. Κηφισού & Πειραιώς.

Παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στα παραπάνω οδικά τμήματα κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια χαρακτηριστικά των πολιτικών τροφοδοτούν τον διχασμό του λαού – Τι έδιξε νέα έρευνα

A.Γεωργιάδης: Παρουσίαση νέων ψηφιακών εργαλειών με τεχνητή νοημοσύνη στο ΕΣΥ – Παρούσα και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

IRIS: Τι αλλάζει από 1η Δεκεμβρίου – Πώς εφαρμόζεται

Χρήσιμες συμβουλές λίγο πριν από τη Black Friday – Πώς θα κάνετε ασφαλείς αγορές

Το νέο τηλεχειριστήριο του Google TV «δεν ξεμένει ποτέ από ενέργεια» – Φορτίζει με το φως του σπιτιού

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
23:06 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Νέα Πέραμος: «Δεν μου έδινε να πιω, τσακωθήκαμε κι έγινε το κακό» – Τα πρώτα λόγια του αδελφοκτόνου, οι μαρτυρίες για συνεχείς καβγάδες και το ιστορικό βίας

Σοκ έχει προκαλέσει η οικογενειακή τραγωδία στη Νέα Πέραμο, όπου ένας 44χρονος σκότωσε τον 47χ...
22:23 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Εγκαυματίας από την φωτιά στο Μάτι για το βιβλίο Τσίπρα: «Όταν δεν μπορείς να μιλήσεις με αλήθεια και σεβασμό, είναι προτιμότερο να σιωπάς»

Για τις αναφορές που κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του «Ιθάκη» στην τρ...
22:08 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 55χρονος για τη δολοφονία της μητέρας και του κατάκοιτου αδελφού του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο 55χρονος που κ...
20:45 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Αύριο η απολογία των μελών της σπείρας που είχαν ρημάξει εταιρείες και σπίτια – Νέο βίντεο από τη δράση τους

Αύριο απολογούνται στον ανακριτή τα μέλη της σπείρας διαρρηκτών που ρήμαζαν εταιρείες και σπίτ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα