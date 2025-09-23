Ασπρόπυργος: Χειροπέδες σε 5 ανήλικους μαθητές που επιτέθηκαν με γροθιές σε 14χρονο έξω από σχολείο

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Νέο επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων με θύμα έναν 14χρονο, αυτή τη φορά στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το μεσημέρι της 17ης Σεπτεμβρίου, πέντε ανήλικοι μαθητές φέρονται να προσέγγισαν τον 14χρονο έξω από σχολικό συγκρότημα της περιοχής και να του επιτέθηκαν με γροθιές σε διάφορα σημεία του σώματός του, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους πέντε δράστες, ηλικίας 15 και 16 ετών, και τους συνέλαβαν το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Μάλιστα, ο ένας εκ των κατηγορουμένων επιχείρησε να δυσχεράνει την ταυτοποίησή του, αφού ξύρισε τα μαλλιά του για να αλλάξει την εξωτερική του εμφάνιση. Κατηγορούνται για σωματικές βλάβες αδυνάμων προσώπων και εξύβριση και οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθησαν από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου -5- ανήλικοι μαθητές που επιτέθηκαν με γροθιές σε 14χρονο μαθητή έξω από σχολικό συγκρότημα στην περιοχή του Ασπροπύργου

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, απογευματινές ώρες της 17-9-2025 στον Ασπρόπυργο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, -5- ανήλικοι, ηλικίας 15 και 16 ετών, κατηγορούμενοι για σωματικές βλάβες αδυνάμων προσώπων και εξύβριση.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 17-9-2025 έξω από σχολικό συγκρότημα στην περιοχή του Ασπροπύργου, οι -5- κατηγορούμενοι, προσέγγισαν τον 14χρονο και του επιτέθηκαν με γροθιές σε διάφορα σημεία του σώματός του, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τους -5- κατηγορούμενους και τους συνέλαβαν, απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας (17-9-2025).

Σημειώνεται, ότι ένας εκ των κατηγορουμένων προέβη σε αλλαγή της εξωτερικής του εμφάνισης, ξυρίζοντας τα μαλλιά του, προκειμένου να δυσχεράνει την ταυτοποίησή του.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

