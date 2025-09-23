Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας: Στα ημιτελικά του σκιφ ελαφρών βαρών η Μιλένα Κοντού

Την πρόκριση στα ημιτελικά του σκιφ ελαφρών βαρών, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας που διεξάγεται στη Σανγκάη εξασφάλισε η Μιλένα Κοντού.

Η Ελληνίδα κωπηλάτρια πέρασε δεύτερη τη γραμμή του φίνις, στη 2η προκριματική σειρά του αγωνίσματος, με χρόνο 7:51.87, πίσω από τη Ρωσίδα Μαρία Ζόβνερ που αγωνίζεται με τη σημαία των ουδέτερων αθλητών (7:44.31).

Η «χάλκινη» Ολυμπιονίκης στο Παρίσι, μαζί με τη Ζωή Φίτσιου, στο διπλό σκιφ, έκανε το καλύτερο δώρο στον εαυτό της ανήμερα των 20ων γενεθλίων της και πλέον μετρά αντίστροφα για τη συμμετοχή της στη 2η ημιτελική σειρά την ερχόμενη Πέμπτη (25/9), στις 5:37 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, όταν θα διεκδικήσει την είσοδό της στα έξι καλύτερα πληρώματα του κόσμου, με τον τελικό να είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο (27/9), στις 9:33 π.μ. ώρα Ελλάδας.

«Μακάρι να πάνε όλα καλά, να νιώθω κι εγώ καλά το σώμα μου και να καταφέρω να φέρω ένα μετάλλιο για την Ελλάδα» δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ, η Μιλένα Κοντού, μετά το τέλος της πρώτης κούρσας της στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

πηγή: ertsports.gr