Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας 2025: Στον τελικό οι Φίτσιου-Αναστασιάδου, στα προημιτελικά ο Ντούσκος – ΒΙΝΤΕΟ

Ξεκίνησαν τα ξημερώματα, στη Σανγκάη, την προσπάθειά τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας 2025, τα τρία από τα τέσσερα ελληνικά πληρώματα. Οι Ζωή Φίτσιου και Ευαγγελία Αναστασιάδου πήραν την απευθείας πρόκριση για τον τελικό του διπλού σκιφ, ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Τόκιο Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε στα προημιτελικά του σκιφ, ενώ εκτός ημιτελικών έμειναν οι Αντώνης Παπακωνσταντίνου και Πέτρος Γκαϊδατζής στο διπλό σκιφ και θα διεκδικήσουν μία θέση από τη 13η έως τη 18η.

Αύριο, Τρίτη (23/9), στις 5:11 π.μ. ώρα Ελλάδας ρίχνεται στη «μάχη» των προκριματικών στο σκιφ ελαφρών βαρών η Μηλένα Κοντού.

Την πρόκριση για τα προημιτελικά του σκιφ εξασφάλισε ο Στέφανος Ντούσκος. Ο Γιαννιώτης σκιφίστας κατέλαβε τη 2η θέση στην 1η προκριματική σειρά με χρόνο 6:45.09, πίσω από τον Ολλανδό Βαν Ντορπ (6:43.03). Οι προημιτελικές σειρές έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 5:40 π.μ. ώρα Ελλάδας.

Μία θέση στο βάθρο θα διεκδικήσουν οι Ζωή Φίτσιου και Ευαγγελία Αναστασιάδου στο διπλό σκιφ, καθώς εξασφάλισαν την πρόκριση στον τελικό, χάρη στην 3η θέση που κατέλαβαν στην 1η προκριματική σειρά. Οι Ελληνίδες κωπηλάτριες είχαν μείνει στην 5η θέση, για να τα δώσουν όλα στα τελευταία 200 μέτρα και να προκριθούν ως 3ες με χρόνο 7:00.28, πίσω από τις πρώτες Ελοντί Ραβέρα Σκαραμοτσίνο και Σέμα Λουνάτι από τη Γαλλία (6:56.82) και τις Ελβετίδες Σαλόμ Ούλριχ και Φαμπιένε Σβάιτσερ (6:58.63). Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για την ερχόμενη Παρασκευή (26/9), στις 9:37 το πρωί.

Για θέσεις κατάταξης θ’ αγωνιστούν οι Αντώνης Παπακωνσταντίνου και Πέτρος Γκαϊδατζής στο διπλό σκιφ. Οι Έλληνες σκιφίστες τερμάτισαν στην 5η θέση της 3ης προκριματικής σειράς, με χρόνο 6:24.43 και έμειναν εκτός ημιτελικών. Η κούρσα του Τελικού Γ, για τις θέσεις 13-18 έχει προγραμματιστεί στις 6:54 π.μ. ώρα Ελλάδας την Τετάρτη (24/9).