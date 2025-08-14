Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος: «Σε κατάσταση συναγερμού όλοι οι φορείς – 152 πυρκαγιές σε δύο ημέρες»

Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας

Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας μετά τα δεκάδες πύρινα μέτωπα που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, εν μέσω ισχυρών ανέμων και ξηρασίας. Όπως ανακοίνωσε ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, «τέθηκε και παραμένει σε Γενική Επιφυλακή το σύνολο του Πυροσβεστικού προσωπικού».

Ο Αντιστράτηγος υπογράμμισε ότι μόνο το διήμερο της Δευτέρας 11 και Τρίτης 12 Αυγούστου, καταγράφηκαν 152 νέες ενάρξεις πυρκαγιών, ενώ σε πολλές περιπτώσεις εντοπίστηκαν ταυτόχρονες εστίες σε διαφορετικές περιοχές.

Συγκεκριμένα, στην Πρέβεζα «στις 11 Αυγούστου εκδηλώθηκαν 9 εστίες και στις 12 Αυγούστου 18 νέες εστίες», ενώ στη Ζάκυνθο «στις 11 Αυγούστου εκδηλώθηκαν 2 εστίες και στις 12 Αυγούστου 3 νέες». Στην Κεφαλονιά υπήρξαν 5 συνολικά εστίες σε δύο ημέρες και στη Χίο 2 ενάρξεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάσταση στην Αχαΐα, όπου «στις 12 Αυγούστου εκδηλώθηκαν 6 διαφορετικές εστίες και συγκεκριμένα, στις 12:40 στον οικισμό Ίσωμα, στις 13:27 πλησίον της οδού Σερρών, στις 13:31 στον οικισμό Λιμνοχώρι, στις 15:45 πλησίον της οδού Γλαύκου, στις 16:07 στον οικισμό Πλατάνι και στις 22:53 στον οικισμό Συχαινά».

Όπως τόνισε ο ίδιος, «λόγω των πολλαπλών ενάρξεων, με εντολή μου, κινητοποιήθηκε το σύνολο των ανακριτικών γραφείων της Επικράτειας, ώστε με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, να διερευνηθούν τα αίτια των πυρκαγιών».

Η επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών στις 12 Αυγούστου ήταν μαζική, με συμμετοχή 4.850 Πυροσβεστών και 62 εναέριων μέσων, ενώ «απαιτήθηκε να εκδοθούν από το 112, τριάντα επτά μηνύματα, για την ασφαλή απομάκρυνση πολιτών, σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Άρτα, Πρέβεζα, Βόνιτσα, Αιτωλικό, Θεσσαλονίκη, Χίο και Αχαΐα».

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος επισήμανε ότι «στη μάχη που δίνουμε καθημερινά και κυρίως αυτές τις 2 ημέρες, εστάλησαν για τη διαχείριση των πυρκαγιών Ανώτατοι Αξιωματικοί σε όλα τα πεδία των επιχειρήσεων».

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, η εικόνα σήμερα είναι σαφώς καλύτερη: «Σήμερα, στα περισσότερα πεδία των Επιχειρήσεων η κατάσταση είναι βελτιωμένη».

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Αντιστράτηγος εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς όλες τις εμπλεκόμενες δυνάμεις:
«Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, στο σύνολο του Πυροσβεστικού Προσωπικού, στους συναρμόδιους φορείς αντιμετώπισης καταστροφών και στους Εθελοντές μας», υπογραμμίζοντας την πολύτιμη συνδρομή όλων των υπηρεσιών: «δίπλα μας συνδράμουν αδιάλειπτα όλοι οι συναρμόδιοι φορείς της Πολιτικής Προστασίας, η Δασική Υπηρεσία, οι Περιφέρειες της Επικράτειας, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας αλλά και τεράστιος αριθμός Εθελοντών και Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας».

