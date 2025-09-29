Απεργία – 1η Οκτωβρίου: Ποιοι συμμετέχουν – Τι ισχύει για μετρό, ηλεκτρικό, λεωφορεία και ταξί

Πανελλαδική 24ωρη απεργία έχουν εξαγγείλει για την Τετάρτη (01/10), τα σωματεία εργαζομένων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με κύρια αιτήματα την απόσυρση του νομοσχεδίου για τη 13ωρη εργασία και τις συλλογικές συμβάσεις.

Στις κινητοποιήσεις αναμένεται να συμμετέχουν αρκετοί κλάδοι (από υγειονομικούς, εργαζόμενους σε δήμους, εκπαιδευτικούς κ.ά) οι οποίοι είτε έχουν απευθύνει σχετικά καλέσματα είτε θα το κάνουν εντός των επόμενων ωρών. Το κεντρικό συλλαλητήριο στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, στις 11:00, στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ ανάλογα συλλαλητήρια θα γίνουν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας.

Αναλυτικά, όπως ανέφερε στη σχετική της ανακοίνωση η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), κύρια αιτήματα της απεργίας είναι:

«Η απόσυρση της απαράδεκτης δέσμης μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας στο επερχόμενο σχέδιο νόμου του αρμόδιου Υπουργείου για την καθιέρωση του 13ώρου και στον ίδιο εργοδότη, που έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς νομοθετημάτων που επιβαρύνουν κατά κύριο λόγο τους πιο ευάλωτους εργαζόμενους.

Η μείωση του ωραρίου τώρα, με εφαρμογή των 37,5 ωρών εβδομαδιαίως, όπως ήδη εφαρμόζεται με ιδιαίτερη επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Η επαναφορά του πλαισίου των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως ίσχυαν πριν από την περιβόητη ΠΥΣ 6/2012, κορωνίδα της μνημονιακής νομοθεσίας.»

Στην αντίστοιχη ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ, σημείωσε τις βασικές της διεκδικήσεις:

Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

Κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου.

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και διεκδίκηση για 35ωρο και πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους».

Τι ισχύει για τα ΜΜΜ και ταξί

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) συμμετέχει στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία που έχουν κηρύξει πλήθος συνδικαλιστικών οργανώσεων και φορέων την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου.

Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: «ο κλάδος των ταξί ως ενεργό κύτταρο της κοινωνίας, ενώνει την φωνή του με όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τη νεολαία ενάντια:

Στην ακρίβεια που γονατίζει κάθε νοικοκυριό

Στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων

Στις πολιτικές που επιβαρύνουν καθημερινά τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες

Στην μεθοδευμένη απαξίωση του Ε.Δ.Χ. προς όφελος των πολυεθνικών εφαρμογών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και των Ε.Ι.Χ.

Διεκδικούμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, σταθερότητα και σεβασμό στην εργασία μας.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους μας να συμμετέχουν μαζικά και δυναμικά στην απεργιακή κινητοποίηση μαζί με τις οικογένειές τους, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και αγώνα απέναντι στον κυβερνητικό εμπαιγμό».

Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινηθούν από τις 09:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ.

Μετρό, ηλεκτρικός και τραμ θα εκτελέσουν δρομολόγια από τις 09:00 το πρωί έως 17:00 το απόγευμα. Ακυρώσεις θα υπάρξουν στα δρομολόγια του σιδηροδρόμου και του Προαστιακού.

Στην απεργία και οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία αποφάσισε να συμμετάσχει και η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

Κατά την διάρκεια της απεργίας, εφόσον πραγματοποιηθεί, (εκκρεμεί έκδοση της απόφασης των αρμόδιων δικαστικών αρχών μετά την προσφυγή της διοίκησης της ΥΠΑ) θα εξυπηρετηθούν μόνον οι κάτωθι πτήσεις για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου:

Πτήσεις που υπερίπτανται του FIR Αθηνών.

Πτήσεις που μεταφέρουν Αρχηγούς Κρατών, πρωθυπουργούς.

Πτήσεις της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας που μετέχουν σε επιχειρησιακές αποστολές και προγραμματισμένες ασκήσεις.

Πτήσεις αεροσκαφών που αντιμετωπίζουν ασυνήθεις καταστάσεις ή διατελούν σε κατάσταση ανάγκης.

Νοσοκομειακές πτήσεις.

Πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πτήσεις αεροσκαφών έρευνας και διάσωσης.

Τρένα

Στην απεργία θα συμμετάσχει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών. Η Hellenic Train αναμένεται να ανακοινώσει ακυρώσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων τρένων και Προαστιακού, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο εκτέλεσης ορισμένων δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Δεμένα τα πλοία

Τη συμμετοχή της στην 24ωρη πανελλαδική απεργία ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το εν λόγω αντεργατικό νομοσχέδιο καταργεί, ουσιαστικά, το ιστορικό τρίπτυχο «8 ώρες εργασία, 8 ώρες αναψυχή, 8 ώρες ξεκούραση δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην προσωπική ζωή, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».

Απεργούν και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία

Στο πλευρό των απεργών βρίσκονται και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, με την ΠΟΕΔΗΝ να καλεί σε συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 π.μ., υπό το σύνθημα «Ασφάλεια στην Περίθαλψη – Αξιοπρέπεια στην Εργασία».

«Στα Νοσοκομεία έχουμε 45.000 μόνιμο προσωπικό, 25.000 συμβασιούχους στις 90.000 οργανικές θέσεις, σε οργανισμούς του 2012 που δεν αποτυπώνουν το σύνολο των ανεπτυγμένων υπηρεσιών των Νοσοκομείων.

Το ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων είναι αρνητικό (3.000 λιγότεροι στα Νοσοκομεία από 1.1.2023 έως σήμερα) καθότι οι προσλήψεις μόνιμων και επικουρικών υπαλλήλων δεν καλύπτουν το κύμα μαζικών αποχωρήσεων και την ανακύκλωση του ιδίου προσωπικού αφού συμβασιούχοι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε νέους διαγωνισμούς και καταλαμβάνουν θέσεις μονίμων στα ίδια ή άλλα Νοσοκομεία».