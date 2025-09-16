Ακαδημία Πλάτωνος: Κατασβέστηκε φωτιά σε διαμέρισμα

Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (16/9) για φωτιά σε διαμέρισμα στην Ακαδημία Πλάτωνος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην Ακαδημία Πλάτωνος λίγο πριν τις 06:00 το πρωί.

Η φωτιά εκδηλώθηκε μέσα στο διαμέρισμα και συγκεκριμένα από το υπνοδωμάτιο.

Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με 9 πυροσβέστες, ενώ ο ηλικιωμένος ένοικος απομακρύνθηκε με ασφάλεια από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, που κλήθηκαν από γείτονες.

Ο ένοικος αντιμετώπιζει προβλήματα όρασης, ενώ η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησει από τσιγάρο που κρατούσε στα χέρια του, με το στρώμα να αρπάζει φωτιά.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν και στα διπλανά δωμάτια, ωστόσο η επιχείρηση κατάσβεσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με τον ένοικο να είναι καλά στην υγεία του.

