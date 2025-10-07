Αιτωλοακαρνανία: Γιατί «άνοιξε» η γη στις Φυτείες – Δήμαρχος Ξηρομέρου στο enikos.gr: «Δημιουργήθηκε κρατήρας βάθους 6-7 μέτρων»

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Αιτωλοακαρνανία- Φυτείες- κρατήρας

«Άνοιξε» η γη λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στην περιοχή Φυτείες, στην Αιτωλοακαρνανία. Οι κάτοικοι ξύπνησαν έντρομοι και λίγο αργότερα διαπίστωσαν ότι ένας τεράστιος κρατήρας είχε δημιουργηθεί στο έδαφος, κοντά σε 3 σπίτια.

Της Εύης Κατσώλη

«Άκουσαν έναν έντονο και τρομακτικό θόρυβο» περιέγραψε στο enikos.gr ο Δήμαρχος Ξηρομέρου, Γιάννης Τριανταφυλλάκης, ο οποίος μίλησε για μία μεγάλη καθίζηση που οδήγησε και στο να δημιουργηθεί ο κρατήρας.

«Πρόκειται για ένα γεωλογικό φαινόμενο που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα. Από την πρώτη στιγμή κλήθηκε ο πρόεδρος της περιοχής, προσωπικό του Δήμου, ενώ ενημερώθηκε και η Περιφέρεια, η οποία έστειλε τεχνικό κλιμάκιο και γεωλόγο για να εκτιμήσουν την κατάσταση. Είμαστε και σε διαρκή επικοινωνία με το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) και ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμοδίων. Παρακολουθούμε το φαινόμενο και βρισκόμαστε σε ετοιμότητα» υποστήριξε ο κ. Τριανταφυλλάκης.

Αιτωλοακαρνανία, Φυτείες, κρατήρας

Ο δήμαρχος ανέφερε ότι υπάρχει μια καθίζηση που δημιούργησε έναν κρατήρα έκτασης 50-60 τ.μ. και βάθους 6-7 μέτρων και «ρούφηξε» μία κολώνα, αλλά και τμήμα από κάγκελα και μάντρες οικημάτων που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση. Προκλήθηκαν βλάβες στην υδροδότηση- η οποία πλέον έχει αποκατασταθεί- αλλά και στα δίκτυα τηλεφωνίας.

Αιτωλοακαρνανία- Φυτείες- κρατήρας

Αιτωλοακαρνανία- Φυτείες- κρατήρας

Ο κ. Τριανταφυλλάκης εξήγησε ότι όπως τους ενημέρωσαν οι γεωλόγοι, «πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο, αναμενόμενο για τα εδάφη και τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Τα  εδάφη είναι κυρίως ασβεστολιθικά, όχι βραχώδη και σε συνδυασμό με τις δύο λίμνες που υπάρχουν στην περιοχή, είναι πιθανόν ο υδροφόρος ορίζοντας να ανέβηκε και να υποχώρησε το έδαφος. Ρόλο μπορεί να έπαιξαν και διάφοροι μικροσεισμοί που δεν γίνονται αισθητοί στην επιφάνεια, ωστόσο προκαλούν ρηγματώσεις στο υπέδαφος. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τις πρόσφατες βροχοπτώσεις είναι πιθανό να συνέβαλαν στην καθίζηση και τη δημιουργία του κρατήρα».

Αιτωλοακαρνανία, Φυτείες, κρατήρας

Ο δήμαρχος τόνισε ότι έχουν εκκενωθεί τα τρία σπίτια που ήταν κοντά στον κρατήρα. Όπως είπε, το ένα δεν κατοικείτο, ενώ οι οικογένειες που έμεναν στα άλλα δύο, φιλοξενούνται στις κατοικίες συγγενών και φίλων. «Ο Δήμος είναι έτοιμος να καλύψει τα έξοδα φιλοξενίας τους σε ξενοδοχεία αν χρειαστεί», είπε ο κ. Τριανταφυλλάκης.

Σημείωσε δε, ότι θα εξεταστεί και η στατικότητα των συγκεκριμένων σπιτιών για το κατά πόσο είναι ασφαλή να επιστρέψουν οι ένοικοί τους, όταν οι ειδικοί ολοκληρώσουν την αυτοψία και όλες τις απαραίτητες εργασίες.

Αιτωλοακαρνανία, Φυτείες, κρατήρας

