Αιτωλοακαρνανία: Στον εισαγγελέα ο 44χρονος για τη δολοφονία του κοινοτάρχη – Το άγριο επεισόδιο πριν από το έγκλημα, το κίνητρο και οι φόβοι για αντίποινα

Ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας αναμένεται να οδηγηθεί την Κυριακή (18/1) ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του 50χρονου προέδρου της κοινότητας Λιθοβουνίου στην Αιτωλοακαρνανία, Κώστα Αλεξανδρή.

Το έγκλημα έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, ενώ ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή υπό τον φόβο αντιποίνων, αφού θύμα και δράστης κατάγονταν από διπλανά χωριά και γνωρίζονταν εδώ και πολλά χρόνια. Οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ εκτιμούν ότι η ερωτική αντιζηλία ήταν το κίνητρο της δολοφονίας, ενώ αποκαλύπτεται ότι πριν από λίγο καιρό θύμα και δράστης είχαν πιαστεί στα χέρια, αλλά δεν είχε καταγγελθεί επισήμως το περιστατικό στις αρχές.

«Ελάτε να με πάρετε, είμαι στο σπίτι μου. Εγώ τον πυροβόλησα. Αν δεν το έκανα εγώ θα το έκανε αυτός», ήταν τα πρώτα λόγια του 44χρονου όταν τηλεφώνησε στον Αστυνομικό Σταθμό Γαβαλούς για να αποκαλύψει το έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Star, στην πολύωρη κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 44χρονος φέρεται να τους περιέγραψε καρέ καρέ την στιγμή του φονικού. Υποστήριξε ότι είδε το αυτοκίνητο του δράστη να τον πλησιάζει και εκείνον να κρατάει την κυνηγετική του καραμπίνα, με αποτέλεσμα να φοβηθεί και να πυροβολήσει για να γλιτώσει, όπως υποστήριξε. Οι ισχυρισμοί του, βέβαια, ελέγχονται από τις αστυνομικές αρχές.

Όλα ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου (17/1) όταν οι δύο άνδρες λογομάχησαν στο καφενείο του χωριού. Μαρτυρίες που επικαλείται η ΕΡΤ αναφέρουν πως αφορμή στάθηκε η εξωσυζυγική σχέση της γυναίκας του θύματος με τον δράστη και η απόφασή της να επιστρέψει στον σύζυγό της.

Όταν ο δράστης είδε το όχημα του δράστη να περνά, με κατεύθυνση προς την περιοχή του Αγίου Ανδρέα, μπήκε στο όχημά του και τον ακολούθησε. Φέρεται να έστησε καρτέρι στον 50χρονο και, την στιγμή που εκείνος κινούνταν με το αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε τρεις φορές στη θέση «Αρβανίτης».

Ο δράστης πυροβόλησε εναντίον του 50χρονου με την κυνηγετική του καραμπίνα χρησιμοποιώντας φυσίγγια, τα οποία χρησιμοποιούνται για κυνήγι αγριογούρουνου. Το θύμα δέχτηκε τα σκάγια στο πίσω μέρος του κεφαλιού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα και το αυτοκίνητό του να διαγράψει μία τρελή πορεία περίπου 70 μέτρων πριν πέσει στο κενό, σε ένα γκρεμό και καταλήξει σε ένα χωράφι.

Αστυνομικές πηγές που επικαλείται ο ΑΝΤ1 αναφέρουν ότι «το θύμα εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό του. Ήταν πεσμένος από την θέση του οδηγού προς τη θέση του συνοδηγού. Κάτω από τον κορμό του βρέθηκε μία κυνηγετική καραμπίνα, την οποία όμως δεν είχε χρησιμοποιήσει. Ο δράστης πυροβόλησε τουλάχιστον τρεις φορές με το δικό του κυνηγετικό όπλο».

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν πως άκουσαν τρεις πυροβολισμούς και αρχικά πίστεψαν ότι επρόκειτο για κυνηγούς. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, είδαν το αυτοκίνητο να έρχεται ανεξέλεγκτο προς το μέρος τους.

Στη συνέχεια, ο 44χρονος επέστρεψε στο σπίτι του και τηλεφώνησε στις αρχές, ομολογώντας το έγκλημα. Όταν έφτασαν στο σημείο οι άνδρες του τοπικού Αστυνομικού Σταθμού Γαβαλούς παρέδωσε και το κυνηγετικό όπλο που χρησιμοποίησε. Ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, όπου και κρατείται.

Οι δύο πρώην φίλοι

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θύμα και δράστης κατάγονταν από διπλανά χωριά και γνωρίζονταν εδώ και πολλά χρόνια.

Η σχέση τους ήταν ιδιαίτερα στενή, καθώς είχαν αναπτύξει φιλία που με τον καιρό έγινε ακόμη πιο στενή όταν ο 50χρονος, πρόεδρος της κοινότητας Λιθοβουνίου, προσέλαβε τον 44χρονο ως εργάτη στα χωράφια του.

Οι δύο άνδρες περνούσαν μεγάλο μέρος της ημέρας μαζί, πηγαίνοντας ο ένας στο σπίτι του άλλου και κάνοντας παρέα από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Ωστόσο, αυτή η στενή σχέση φαίνεται πως εξελίχθηκε σταδιακά σε μια πολυετή διαμάχη, με συνεχείς καβγάδες και έντονες εντάσεις.

Κάτοικοι της περιοχής μιλούν για ερωτική αντιζηλία που δηλητηρίασε τη σχέση τους, όπως αναφέρουν. Περιγράφουν, δε, σύμφωνα με το Star ένα σοβαρό επεισόδιο που είχε συμβεί πριν από μερικό καιρό, όταν οι δύο άνδρες τσακώθηκαν έντονα στο κέντρο του χωριού. Όπως λένε, οι δύο τους πιάστηκαν στα χέρια και αντάλλαξαν γροθιές και μπουνιές, με τους πιο ψύχραιμους να παρεμβαίνουν για να τους χωρίσουν. Το περιστατικό αυτό δεν καταγγέλθηκε ποτέ στην αστυνομία.

Υπάρχει φόβος για αντίποινα και γι’ αυτό τον λόγο έχουν αναπτυχθεί στο σημείο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και οπλισμένοι άνδρες της ΟΠΚΕ γύρω από τα σπίτια των δύο οικογενειών.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Αργά το απόγευμα του Σαββάτου η ΕΛΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση για την δολοφονία του 50χρονου προέδρου της κοινότητας Λιθοβουνίου και την σύλληψη του 44χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη. Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι ο 44χρονος ήταν εκείνος που τηλεφώνησε στον Αστυνομικό Σταθμό Γαβαλούς και παρέδωσε το κυνηγετικό όπλο, με το οποίο σκότωσε το θύμα.

Αναλυτικά, αναφέρονται τα εξής:

«Συνελήφθη, σήμερα το πρωί, σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και του Αστυνομικού Σταθμού Γαβαλούς, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράβαση του νόμου για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα το πρωί, μετά από τηλεφωνική ενημέρωση, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και του Αστυνομικού Σταθμού Αιτωλικού, μετέβησαν σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, όπου εντόπισαν ένα αυτοκίνητο στο εσωτερικό του οποίου βρίσκονταν νεκρός ένας ημεδαπός άνδρας, που έφερε τραύματα από όπλο.

Στη συνέχεια μετά από τηλεφωνική κλήση του κατηγορούμενου στον Αστυνομικό Σταθμό Γαβαλούς, οι αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του και τον συνέλαβαν, ενώ κατάσχεσαν ένα κυνηγετικό όπλο το οποίο τους παρέδωσε, ως το όπλο του εγκλήματος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, που διενεργεί την προανάκριση, ενώ ο τόπος του εγκλήματος εξερευνήθηκε από το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών Αιτωλίας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας».