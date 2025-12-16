Αγρότες στα τελωνεία: Μπλόκο σε δύο φάσεις στους Ευζώνους – Πολύωροι αποκλεισμοί σε Νίκη, Προμαχώνα και Εξοχή

Σε πολύωρους αποκλεισμούς προχωρούν και σήμερα οι παραγωγοί στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα που έχουν στήσει στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και στον Προμαχώνα και την Εξοχή, στα σύνορα με τη Βουλγαρία.

Ειδικότερα, οι παραγωγοί στο τελωνείο των Ευζώνων αποφάσισαν, σε γενική τους συνέλευση, να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του σημείου από τις 12:00 και για τέσσερις ώρες, καθώς και από τις 18:00 έως αργά το βράδυ. Οι αποκλεισμοί αφορούν τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύουν για όλα τα οχήματα, φορτηγά και Ι.Χ., ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Σε αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης, από τις 19:00 έως τις 23:00, αποφάσισαν να προχωρήσουν οι παραγωγοί που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά όλα τα φορτηγά.

Σε αποκλεισμό διάρκειας οκτώ ωρών του τελωνείου του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, προχωρούν οι συμμετέχοντες στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο που έχει στηθεί στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά αποκλειστικά τα φορτηγά διεθνών μεταφορών. Η διέλευση των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των λεωφορείων παραμένει ελεύθερη. Στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών, ενώ το μπλόκο ενισχύεται και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Την ίδια ώρα, σε πλήρη συντονισμό με τους συναδέλφους τους στον Προμαχώνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας προχωρούν επίσης σε αποκλεισμό οκτώ ωρών (έως τις 20:00). Το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος φορτηγών παντός τύπου, ενώ η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Εκπρόσωποι των παραπάνω αγροτοκτηνοτροφικών μπλόκων θα συμμετάσχουν στα συλλαλητήρια που έχουν οργανωθεί στις κατά τόπους περιοχές, στο πλαίσιο της απεργίας που έχει προκηρύξει για σήμερα η ΑΔΕΔΥ.

