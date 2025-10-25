Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Ερυθρού Σταυρού παραμένει η άτυχη 40χρονη γυναίκα, με καταγωγή από τη Λιθουανία, που ξυλοκοπήθηκε δίχως έλεος από τον σύντροφό της μπροστά στα μάτια των παιδιών τους, στο σπίτι τους, στο Κορωπί. Οι γιατροί κάνουν ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό ώστε να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας της, ενώ όπως διαπιστώνεται, η γυναίκα ζούσε τον εφιάλτη της κακοποίησης εδώ και πολλά χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι ο 50χρονος γρονθοκόπησε στο κεφάλι την σύντροφό του, ενώ «έπαιζε θέατρο» στους αστυνομικούς, όταν τους κάλεσε ο ίδιος και τους είπε: «Ελάτε, βρήκα την σύντροφό μου αιμόφυρτη». Όπως έγινε γνωστό, τον ξεσκέπασε ο μόλις 4 ετών γιος του που μίλησε στους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας πως «ο μπαμπάς έδειρε την μαμά».

Ο 50χρονος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, ενώ κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου, καθώς το 4χρονο παιδί φέρει σημάδι στο πρόσωπο. Σημειώνεται ότι χθες Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, ο δράστης του εγκλήματος εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο ενώπιον του Εισαγγελέα.

Είχε γίνει καταγγελία από την σπιτονοικοκυρά του ζευγαριού

Το φως της δημοσιότητας είδε ακόμη η πληροφορία ότι το 2023, ο 50χρονος είχε κατηγορηθεί ξανά για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συζύγου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, πριν από 2 χρόνια, έγινε καταγγελία από την σπιτονοικοκυρά του ζευγαριού, ωστόσο, η 40χρνη δεν ήθελε να απαγγελθούν κατηγορίες στον σύντροφό της και δεν ασκήθηκε κάποια ποινική δίωξη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχε κακοποιητική συμπεριφορά σε βάρος της 40χρονης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά οι γείτονες δεν γνώριζαν τίποτα.

«Την έβριζε, την χτυπούσε και την απειλούσε»

Φίλη της 40χρονης, μιλώντας στο ίδιο μέσο ενημέρωσης είπε πως: «Αν βλέπατε πώς την είχε κάνει τότε, θα καταλαβαίνατε για τι άντρα μιλάμε. Αυτό το κορίτσι βέβαια τον κάλυπτε. Αυτός ήξερε ότι δεν θα το πει στους δικούς της και για αυτό επαναλαμβάνονταν συνεχώς οι ίδιες πράξεις. Στο «Λαϊκό» είχα δει γρατζουνιές που είχα πάει και την είχα δει. Μου έλεγε ότι την γρατζούνισε κάλαθος το μωρό. Ήταν ένας αγροίκος. Φερόταν πάντα έτσι στην οικογένειά του. Την έβριζε, την χτυπούσε και την απειλούσε ότι θα της πάρει τα παιδιά».

Την είδε κλειδώσει έξω απο το σπίτι

Σύμφωνα με μαρτυρίες, 3 ημέρες πριν το συμβάν, ο 50χρονος είχε κλειδώσει την 40χρονη έξω από το σπίτι μαζί με το ένα παιδί. Γειτόνισσα, μιλώντας στην ΕΡΤ τόνισε: «Την είδα που είχε κλειδωθεί απέξω και με κοίταζε. Ντρεπόταν να μου μιλήσει. Η κοπέλα φαινόταν στεναχωρημένη, αλλά όχι γδαρμένη».

Σημειώνεται ότι η ιδιοκτήτρια και διευθύντρια του ιδιωτικού παιδικού σταθμού που έσπευσε στο σπίτι για να πάρει τα παιδιά, περιέγραψε με συγκλονιστικά λόγια όσα αντίκρισε. «Μπήκα στο σπίτι, όλα ήταν καθαρά, δεν φαινόταν ότι είχε γίνει φασαρία, εκτός από τα αίματα που υπήρχαν. Μου είπε ο μεγάλος: “Look, look, everything is red” (Κοίτα, κοίτα, όλα είναι κόκκινα), γιατί μιλάμε αγγλικά με το παιδί…», είπε η ίδια στον τηλεοπτικό σταθμό του Star.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η διευθύντρια ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που έφτασαν στο σημείο μετά το περιστατικό. Όπως ανέφερε, ο 4χρονος γιος του ζευγαριού είδε τον πατέρα του να χτυπά τη μητέρα του με απανωτές μπουνιές στο πρόσωπο και το κεφάλι. «Ο μπαμπάς έδειρε τη μαμά», φέρεται να είπε το παιδί στους αστυνομικούς, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη του 50χρονου δράστη.