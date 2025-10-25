Άκης Σκέρτσος: Η ανάρτηση μετά την ανάκληση δημοσιεύματος της «Αυγής» για την σύζυγό του – «Η δημοκρατία έχει ανάγκη από πολύ λιγότερη τοξικότητα»

Σε μια εκτενή ανάρτηση με τίτλο «Μια οφειλόμενη αποκατάσταση με 2,5 χρόνια καθυστέρηση», ο Άκης Σκέρτσος αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας “Αυγή” τον Ιούνιο του 2023, το οποίο, όπως επισημαίνει, είχε στραφεί με «ανοίκειο και συκοφαντικό τρόπο» όχι εναντίον του ίδιου αλλά κατά της συζύγου του, Αυγής Ανδοσίδου. «Στη δική μου Αυγή οφείλω μια μεγάλη συγνώμη για την εξαιρετικά άβολη θέση στην οποία την έχει βάλει η δική μου ενασχόληση με την πολιτική. Στην εφημερίδα ΑΥΓΗ εύχομαι να ακολουθήσει την ακεραιότητα, την ευαισθησία και τον σεβασμό προς τον άλλον που χαρακτηρίζει τη δική μου Αυγή. Η αποκαταστατική της δήλωση δείχνει ότι μπορεί να υπάρχει ελπίδα», αναφέρει μεταξύ άλλων ο υπουργός Επικρατείας.

Ολόκληρη η ανάρτησή του

«Μια οφειλόμενη αποκατάσταση με 2,5 χρόνια καθυστέρηση.

Τον Ιούνιο του 2023, μεταξύ των 2 εκλογικών αναμετρήσεων, και ενώ εκτελούσα προσωρινά τα καθήκοντα του εκπροσώπου τύπου, η εφημερίδα ΑΥΓΗ αποφάσισε να επιτεθεί με ανοίκειο και συκοφαντικό τρόπο όχι σε εμένα αλλά στη σύζυγό μου, δημοσιεύοντας ανυπόστατα ψεύδη για την επαγγελματική της διαδρομή. Το έκανε ακριβώς μια ημέρα πριν από τις κρίσεις για την προαγωγή της επιδιώκοντας, εκούσια ή ακούσια, να τη βλάψει ουσιωδώς.

2,5 χρόνια αργότερα και λίγο πριν η υπόθεση εκδικαστεί, η εφημερίδα έπραξε το αυτονόητο και ανακάλεσε όσα ψευδώς είχε διατυπώσει με το σημείωμα που ακολουθεί. Ειλικρινά δεν θέλω να γνωρίζω σε ποια παράδοση της Αριστεράς μπορεί να ανήκει η προσωπική επίθεση με συκοφαντίες προς τις οικογένειες των πολιτικών της αντιπάλων. Αλλά και πόσο συνεπής είναι αυτή η τακτική με τον σεβασμό που όλοι πρέπει να δείχνουμε έμπρακτα στην ισότητα των φύλων, τη γυναικεία χειραφέτηση και στο ότι οι γυναίκες δεν είναι παρακολούθημα των συζύγων τους.

Αυτή ακριβώς η ασυνάρτητη και τοξική ανθρωποφαγία που χαρακτηρίζει δυστυχώς ένα όλο και μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού περιβάλλοντος και των ΜΜΕ έχει δύο συνέπειες: μας εμφανίζει κυριολεκτικά ως τέρατα στην κοινή γνώμη ταΐζοντας «το αυγό του φιδιού», ενώ ταυτόχρονα μπορεί να απομακρύνει από την πολιτική κάθε λογικό και έντιμο άνθρωπο που θέλει να προσφέρει στα κοινά χωρίς να υφίσταται καθημερινά ένα κυνήγι μαγισσών.

Στη δική μου Αυγή οφείλω μια μεγάλη συγνώμη για την εξαιρετικά άβολη θέση στην οποία την έχει βάλει η δική μου ενασχόληση με την πολιτική. Στην εφημερίδα ΑΥΓΗ εύχομαι να ακολουθήσει την ακεραιότητα, την ευαισθησία και τον σεβασμό προς τον άλλον που χαρακτηρίζει τη δική μου Αυγή. Η αποκαταστατική της δήλωση δείχνει ότι μπορεί να υπάρχει ελπίδα.

Η δημοκρατία μας έχει ανάγκη από πολύ λιγότερη τοξικότητα και εχθροπάθεια στον πολιτικό διάλογο και από περισσότερο πολιτικό πολιτισμό με επιχειρήματα ουσίας αντί για δολοφονίες χαρακτήρων.

«Μετά από προσεκτικότερη δημοσιογραφική έρευνα που πραγματοποιήσαμε, διαπιστώσαμε το λάθος του δημοσιεύματος που καταχωρήθηκε αρχικά στην ιστοσελίδα μας www.avgi.gr, την 13-6-2023 και εν συνεχεία στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας μας, την 14-6-2023, με το οποίο αναφερθήκαμε δυσμενώς σε βάρος της Προέδρου Πρωτοδικών των Διοικητικών Δικαστηρίων, κας Αυγής Ανδοσίδου του Γεωργίου, προβαίνοντας σε εσφαλμένους για εκείνη ισχυρισμούς ότι δήθεν είναι πασίγνωστο όχι μόνο στους συναδέλφους της αλλά και σε αγανακτισμένους δικηγόρους και απελπισμένους διαδίκους και γενικώς σε κάθε παροικούντα την Ιερουσαλήμ των Διοικητικών Δικαστηρίων ότι οι αποφάσεις που χρεώθηκε, δηλαδή ανέλαβε να εκδώσει και δεν εξέδωσε είναι τόσες πολλές που αν τις βάλει κανείς δίπλα δίπλα φτάνουν….μέχρι το κτίριο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων, αν όχι παραπέρα.

Το αληθές είναι ότι η κα Αυγή Ανδοσίδου του Γεωργίου, Πρόεδρος Πρωτοδικών των Διοικητικών Δικαστηρίων, δεν υπέπεσε σε καμία απολύτως δεοντολογική ή πειθαρχική παράβαση κατά την άσκηση του λειτουργήματός της, αφού όπως διαγνώσαμε εκ των υστέρων όλες οι εις βάρος της αιτιάσεις μας αποτελούσαν εσφαλμένες κρίσεις μας από εσφαλμένη πληροφόρησή μας επί της ουσίας, τις οποίες ανακαλούμε σεβόμενοι την τιμή και την υπόληψή της».