Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό κοντά στις τρύπες του Καραμανλή – Απεγκλωβίστηκε η οδηγός – ΦΩΤΟ

Από τύχη γλίτωσε η 60χρονη οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε στον γκρεμό κοντά στις τρύπες του Καραμανλή, σήμερα (11/08) το μεσημέρι στην παραλιακή Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου.

Ήταν περίπου 12:00 όταν το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης δέχτηκε κλήση από έναν διερχόμενο μοτοσικλετιστή, ότι ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στον γκρεμό, λίγο πριν βρεθεί στη θάλασσα, σύμφωνα με το mesogianews.gr.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι διασωστικές μονάδες και στο σημείο επιχείρησαν στελέχη της ΕΜΑΚ που κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τραυματισμένη την 60χρονη οδηγό, ενώ στη συνέχεια την παράδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Μάλιστα, όπως περιγράφει και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Κορωπίου, Θοδωρής Γρίβας, που βρέθηκε στο σημείο, εάν δεν είχε ειδοποιήσει ο μοτοσικλετιστής δεν θα ήταν εύκολο να εντοπιστεί η γυναίκα.