Άνοιγμα Λυκείων με "εργαλείο" τα self test - Μετά το Πάσχα οι αποφάσεις για Δημοτικά και Γυμνάσια

Την ερχόμενη Δευτέρα ανοίγουν τα Λύκεια, που παρέμειναν κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι αποφάσεις όμως για το άνοιγμα των Δημοτικών και των Γυμνασίων θα ληφθούν μετά το Πάσχα, όπως δήλωσε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

Έπειτα από την επαναλειτουργία του λιανεμπορίου, που αποτέλεσε το πρώτο crash test σχετικά με τις επιπτώσεις της λειτουργίας του στους επιδημιολογικούς δείκτες, οι ειδικοί άναψαν το "πράσινο φως" ώστε οι μαθητές των Λυκείων να επιστρέψουν στα θρανία τους, από τις 12 Απριλίου. Οι δύο λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση να ανοίξουν πρώτα τα Λύκεια, είναι αφενός ότι αυτοί οι μαθητές παρέμεναν εκτός τάξης για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και αφετέρου λόγω των Πανελλαδικών Εξετάσεων, για τις οποίες θα πρέπει να προετοιμαστούν καλύτερα οι μαθητές της Γ' Λυκείου, όπως περιέγραψε η υπουργός Παιδείας. Η επαναλειτουργία τους θα γίνει με ένα βασικό "εργαλείο", που δεν είναι άλλο από τα self test, τα οποία θα είναι υποχρεωτικά δύο φορές την εβδομάδα, τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα καταχώρησης και ενημέρωσης για τη χορήγηση των self test, self-testing.gov.gr, τέθηκε ήδη σε λειτουργία. Από αύριο, Πέμπτη 8 Απριλίου 2021, θα ξεκινήσει η διάθεση των δωρεάν self test από τα φαρμακεία της χώρας αποκλειστικά για μαθητές 16-18 ετών και εκπαιδευτικούς της μέσης εκπαίδευσης στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ την Παρασκευή τα test θα διανεμηθούν στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας. Τα self test έχουν χαρακτηριστεί ως ένα σημαντικό "όπλο" στη φαρέτρα ειδικών και κυβέρνησης για τη χαλάρωση κάποιων περιορισμών και το άνοιγμα δραστηριοτήτων, ώστε να ανασάνουν η κοινωνία και η οικονομία. Ως εκ τούτου, αναμένεται να παίξουν σημαίνοντα ρόλο και στα επόμενα βήματα που θα γίνουν για τη σταδιακή επιστροφή σε μία κάποια κανονικότητα, έως ότου ένα ικανοποιητικό μέρος του πληθυσμού εμβολιαστεί γεγονός που θα σημάνει ότι έχει χτιστεί ένα "τείχος" ανοσίας. Σε αυτό το πλαίσιο, με την αξιοποίηση των self test και το "τρέξιμο" των εμβολιασμών κατά του κορονοϊού, και με βάση πάντα τα επιδημιολογικά δεδομένα, εκτιμάται ότι θα υπάρξει η δυνατότητα για ασφαλές άνοιγμα και άλλων δραστηριοτήτων.

Την Δευτέρα μπορεί να ανοίγουν τα Λύκεια σε όλη την χώρα, αλλά σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, η οποία μίλησε στον ΑΝΤ1, πριν από το Πάσχα δεν θα ανοίξουν οι υπόλοιπες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η Νίκη Κεραμέως τόνισε ότι οι αποφάσεις για Γυμνάσια και Λύκεια θα ληφθούν μετά το Πάσχα. "Υποχρεωτικά είναι τα δύο self test την εβδομάδα" τόνισε.

Από τη Δευτέρα θα μπορούν να προμηθεύονται το δεύτερο self test, για να το κάνουν την Πέμπτη το πρωί" περιέγραψε σχετικά με τη διαδικασία.

Υπογράμμισε πως τα τεστ θα πρέπει να γίνονται ή την προηγούμενη ημέρα ή το πρωί της ίδιας ημέρας. Στη συνέχεια θα πρέπει να δηλώσουν στη σχετική πλατφόρμα το αποτέλεσμα. Αν είναι αρνητικό, εκδίδεται μία “κάρτα εισόδου” στο σχολείο. Οι μαθητές θα πρέπει να την επιδεικνύουν στον καθηγητή της πρώτης διδακτικής ώρας.

"Εάν δεν έχει εκτυπωτή ο μαθητής θα επιδεικνύει χειρόγραφη βεβαίωση την οποία συμπληρώνει ο γονέας. Ο Διευθυντής του σχολείου έχει την ευθύνη για να ελέγχει τις βεβαιώσεις των καθηγητών" ανέφερε η κ. Κεραμέως.

