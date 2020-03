Έτοιμοι να παρελάσουν είναι σήμερα, Κυριακή της Αποκριάς χιλιάδες καρναβαλιστές στην Πάτρα, παρά τη ματαίωση των εκδηλώσεων για το Καρναβάλι από τον Δήμο Πατρέων έπειτα από κυβερνητική απόφαση.

Όπως αναφέρουν οι τοπικές ιστοσελίδες, το ραντεβού έχει δοθεί για τις 2 το μεσημέρι στην πλατεία Ομονοίας. Μάλιστα, στο μήνυμα απευθύνεται κάλεσμα για την αναμνηστική φωτογραφία των καρναβαλιστών στην πλατεία Γεωργίου.

Το μήνυμα που δέχονται οι Καρναβαλιστές στα κινητά τους τηλέφωνα τις τελευταίες ώρες είναι το εξής:

«AΓAΠHTOI KAPNABAΛIΣTEΣ. H KAPNABAΛIKH MAΣ BABOYPA EINAI ETOIMH! TO PANTEBOY EINAI ΣTHN ΠΛATEIA OMONOIAΣ THN KYPIAKH ΣTIΣ 14.00. ΦEPTE THN ΦAΣAPIA ΣAΣ, KAI ΠAME OΛOI MAZI NA KANOYME TO KAPNABAΛI TOY 2020!!! TYMΠANA, POKANEΣ, AYTOΣXEΔIA KPOYΣTA, ΣΦYPIXTPEΣ KAI OTI AΛΛO ΘEΛETE ΓIA NA ΔΩΣOYME ΣTHN ΠOΛH AYTO ΠOY THΣ AΞIZEI! EΠIΣHΣ, 1 EKΠPOΣΩΠOΣ AΠO KAΘE ΠΛHPΩMA NA EINAI ΣTIΣ 14.00 ΣTO ΔHMOTIKO ΘEATPO ME TH ΦETINH ΣTOΛH ΓIA THN ANAMNHΣTIKH ΦΩTOΓPAΦIΣH!»