Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα προστασίας των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Σύνοψη από το

  • Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης λαμβάνει έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, ενόψει των ακραίων καιρικών φαινομένων που αναμένονται την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026.
  • Καθίσταται υποχρεωτική η παύση εργασιών σε χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο, όπως τεχνικά έργα και διανομή με δίτροχο, σε Πελοπόννησο, Αττική, Βοιωτία και Εύβοια για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.
  • Παράλληλα, το Υπουργείο απευθύνει σύσταση για εφαρμογή τηλεργασίας όπου είναι εφικτή και παρέχει τη δυνατότητα στους εργοδότες να μην καταχωρούν εκ των προτέρων αλλαγές στον χρόνο εργασίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα λαμβάνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα Τρίτη αργά το βράδυ.

Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 σε Λακωνία, Αρκαδία, Μεσσηνία, Αργολίδα και Κορινθία  – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες» 

Πιο συγκεκριμένα:

“Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.) σχετικά με τα ακραία καιρικά φαινόμενα που θα επικρατήσουν την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 και κατόπιν συσκέψεως με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την από 20.1.2026 εγκύκλιο λαμβάνει έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.

Α. Υποχρεωτική παύση εργασιών σε υπαίθριες δραστηριότητες

Για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές, στις οποίες σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναμένεται να επικρατήσουν ακραίες καιρικές συνθήκες και συγκεκριμένα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το χρονικό διάστημα 06.00 πμ – 18.00 μμ, καθώς και στην Περιφέρεια Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας το χρονικό διάστημα 10.00 πμ – 20.00 μμ, καθίσταται υποχρεωτική η παύση εργασιών την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου σε χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο, όπως εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με δίτροχο όχημα, πατίνι, τροχοπέδιλα (delivery), κ.λπ.Σημειώνεται ότι στις ως άνω περιπτώσεις υποχρεωτικής παύσης εργασιών εντάσσονται όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως του είδους απασχόλησής τους, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών του άρθρου 68 του ν. 4808/2021.

Η παύση εργασιών δεν εφαρμόζεται σε οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν σημαντικές και κοινωνικά κρίσιμες υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας (π.χ. υγειονομικές μονάδες, ύδρευση, ηλεκτρισμός, αεροπορικές μεταφορές, handling, θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές), υπό την προϋπόθεση της λήψης των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων της παρούσας επιβάλλεται από την Επιθεώρηση Εργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ν. 3996/2011 (Α’ 170), χρηματικό πρόστιμο δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά εργαζόμενο της επιχείρησης.

Β. Παροχή εξ αποστάσεως εργασίας με το σύστημα της τηλεργασίας

Για την προστασία των εργαζομένων στις περιοχές που, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται να πληγούν ιδιαιτέρως, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απευθύνει σύσταση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τηλεργασία σε όσες περιπτώσεις, είναι οργανωτικά εφικτή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας.

Γ. Έκτακτα μέτρα για την οργάνωση του χρόνου εργασίας

Για την εφαρμογή της παρούσας εγκυκλίου και για τη διευκόλυνση των εργαζομένων κατά την τυχόν αλλαγή χρόνου προσέλευσης και αποχώρησής τους από την εργασία, οι εργοδότες στις περιοχές που αναμένεται, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, να πληγούν ιδιαιτέρως δύνανται να μην καταχωρούν εκ των προτέρων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

Δείτε την εγκύκλιο εδω

23:04 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

