Βουλή: Άρχισε η εφαρμογή του «χρονο-κόφτη» στις ομιλίες της ολομέλειας – Τον… εγκαινίασε ο Μιχάλης Κατρίνης – Δείτε βίντεο

Άρχισε, από σήμερα, η εφαρμογή του λεγόμενου «χρονο-κόφτη» στις συνεδριάσεις που διεξάγονται στην ολομέλεια της Βουλής.

Σύμφωνα με σχετική διάταξη στον Κανονισμό της Βουλής που τροποποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2025, ο χρόνος όλων των ομιλιών ελέγχεται ηλεκτρονικά και αυτόματα, με τη χρήση εφαρμογής. Μετά την παρέλευση του χρόνου αγόρευσης, η εφαρμογή διακόπτει αυτόματα τη χρήση του μικροφώνου από τον ομιλούντα. Παράλληλα, αυξήθηκε ο χρόνος που διαθέτουν οι ομιλητές κατά περίπου 20%.

Για την εφαρμογή του νέου συστήματος, ενημέρωσε το Σώμα ο προεδρεύων γ´ αντιπρόεδρος της Βουλής, Θανάσης Μπούρας κατά την έναρξη του σημερινού κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου χαιρέτησε την εφαρμογή του μέτρου, λέγοντας ότι «θα δώσει μεγαλύτερη εκπροσώπηση των βουλευτών, άρα και των πολιτών στο κοινοβούλιο».

Λίγο αργότερα, στο πλαίσιο ανάπτυξης ερώτησής του για τις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων στην Ηλεία, προς τον αρμόδιο υφυπουργό Χρ. Κέλλα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μ. Κατρίνης κάλεσε το προεδρείο, χαριτολογώντας, «πιθανή υπέρβαση μου, να μην εκτιμηθεί ως έλλειψη σεβασμού, αλλά θα πρέπει να ελεγχθεί κιόλας, αν λειτουργεί το σύστημα. θα το δούμε στην πράξη».

Στη δευτερολογία του μάλιστα, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η διακοπή λειτουργίας του μικροφώνου για υπέρβαση χρόνου, λίγο πριν ο κ. Κατρίνης κλείσει την τελευταία του φράση.

Δείτε το βίντεο

 

10:31 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

