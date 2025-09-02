Βελόπουλος: Πρώτα ο Έλληνας και μετά όλοι οι άλλοι

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλώντας στη Βουλή, κατά την συζήτηση και ψήφιση του σ/ν του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τόνισε ότι «χθες ανακοινώσατε ότι φέρνετε ένα ν/σ για τους λαθρομετανάστες, το οποίο λέτε ότι θα είναι αυστηρό. Στόχος σας είναι να έχει να πει κάτι στην ΔΕΘ ο πρωθυπουργός. Αυτό λέγεται πολιτικαντισμός fast track, κύριοι» προσθέτοντας ότι «εμείς δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς που είναι υπερήφανοι για το μπόλιασμα».

Στη συνέχεια ο κ. Βελόπουλος αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα άρθρα του νομοσχεδίου εξηγώντας σε τι διαφωνεί. Πιο συγκεκριμένα σημείωσε:

«ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός του είναι να ενισχυθεί η διαδικασία για την αποτελεσματική επιστροφή. Τόσα χρόνια τι κάνατε; Τους δίνατε χαρτιά, επιδόματα, τους αφήνατε να κάνουν βόλτες στα νησιά και τις πόλεις μας. Εσείς πού ήσασταν τότε; Τι κάνατε τόσα χρόνια; Τους αφήνατε να κάνουν βόλτες στην Αθήνα;

ΑΡΘΡΟ 2: Λέτε θα αναμορφώσετε τις διατάξεις της οδηγίας της ΕΕ, ώστε να ευθυγραμμίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις διεθνείς συμβάσεις, τις υποχρεώσεις προστασίας προσφύγων κλπ. Όταν υπερτερούν οδηγίες έξωθεν μιας κυβέρνησης, τότε δεν υπερτερεί το κράτος. Και ρωτώ, ευπαθής ομάδα θα είναι και οι ΛΟΑΤΚΙ; Γιατί όταν ένα λαθρομετανάστης δηλώνει ΛΟΑΤΚΙ εξαιρείται από την αποχώρηση.

ΑΡΘΡΟ 4: Η λίστα με τα «ευάλωτα άτομα» είναι τόσο μεγάλη. Δεν μπορείς να τους διώξεις αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 6: Κάθε φορά που πάμε να απελάσουμε κάποιον, θα μας λέει «έχω οικογένεια εδώ», «δεν είμαι καλά στην υγεία μου», «είμαι ΛΟΑΤΚΙ» και τέλος η απέλαση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό σας λέει η Ευρώπη σας. Δηλαδή με 3 λέξεις, ένα «χαρτί γιατρού» και λίγο λοατκισμό θα μένει εδώ για πάντα.

ΑΡΘΡΟ 11: Για την απομάκρυνση ασυνόδευτων ανηλίκων. Και ρωτάω, με τις περιπτώσεις των μουσάτων ανήλικων, λόγω έλλειψης νομιμοποιητικών εγγράφων (πετούν τα χαρτιά τους), πείτε μας τι θα κάνετε;

ΑΡΘΡΟ 17: Για τους όρους κράτησης, προβλέπετε απαράδεκτα ότι οι ΜΚΟ δικαιούνται να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις κράτησης! Τι δουλειά έχουν οι ΜΚΟ να εμπλέκονται με λαθροδιακινήσεις; Εσείς μας λέγατε ότι θα τις ελέγξετε και τις κλείσετε τις ΜΚΟ. Πείτε μας πόσες ΜΚΟ ελέγξατε οικονομικά; Να μας απαντήσετε εγγράφως. Και τι δουλειά έχουν οι ΜΚΟ να ανακατεύονται; Εσείς τις λέγατε business καλά οργανωμένες και τώρα τις έχετε κάνει συνεργάτες σας! Εμείς ζητάμε άμεση απαγόρευση της δράσης των ΜΚΟ εντός του κράτους.

ΑΡΘΡΟ 22: Για τη ρύθμιση θεμάτων οικειοθελούς αναχώρησης, λέτε ότι θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η δ/νση κατοικίας του πολίτη της τρίτης χώρας, όπως δηλώνεται υπεύθυνα από την ΜΚΟ. Η ακρίβεια των στοιχείων διαμονής επιβεβαιώνεται από διεθνείς οργανισμούς και ΜΚΟ.

ΑΡΘΡΟ 23: Για την ρύθμιση των θεμάτων απομάκρυνσης. Αν ο αλλοδαπός δεν διαθέτει το αναγκαίο χρηματικό ποσό, αυτό θα καταβάλλεται από το δημόσιο! Από τον Έλληνα. Δηλαδή για να τον διώξετε θα πληρώνει το κορόιδο ο Έλληνας! Δηλαδή τον πληρώνουμε όσο είναι εδώ, θα τον πληρώνουμε και για να φεύγει.

ΑΡΘΡΟ 25: Για την προστασία από την επιστροφή, δίνεται μια λίστα εξαιρέσεων, για θύματα ενδο-οικογενειακής βίας και ΛΟΑΤΚΙ. Πάλι ΛΟΑΤΚΙ. Και με μια απλή καταγγελία θα παγώνουν τα πάντα.

ΑΡΘΡΟ 26: Για τους ανεπιθύμητους αλλοδαπούς, γίνεται λόγος για φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ, για κάθε αλλοδαπό. Πού ακριβώς θα τους φυλακίσουμε; Στις ήδη γεμάτες φυλακές; Θα τους ταΐζουμε κιόλας; ‘Αμεση απέλαση και όχι παράνομη, δηλαδή με έξοδα του φορολογούμενου πολίτη».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόμματος, κατηγόρησε «συμπερασματικά» την κυβέρνηση ότι «εμπλέκει τις ανθελληνικές ΜΚΟ παντού» και για αυτό η Ελληνική Λύση τάσσεται κατά του νομοσχεδίου.

Ο κ. Βελόπουλος απευθυνόμενος στον αρμόδιο υπουργό Θανάση Πλεύρη, τον ρώτησε αν συμφωνεί ότι «ο ανήλικος αλλοδαπός που κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, θα θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω της φοίτησης σε ελληνικό σχολείο;», επισημαίνοντας «θα μπορούν να πληρώνουν και να παίρνουν ιθαγένεια όλοι» σύμφωνα με το άρθρο 95.

Συμπλήρωσε ότι δεν «μπορούμε να συνυπάρξουμε με τους ισλαμιστές» και ότι «είναι αδύνατον να ενσωματωθεί στον δυτικό πολιτισμό κάποιος που ξυπνάει μιάμιση ώρα πριν την ανατολή, για να αρχίσει πρόγραμμα προσευχών που θα τελειώσει το βράδυ». Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε: «Το μέλλον της Ελλάδος που θέλουν όλα τα κόμματα είναι η αντικατάστασή μας από τους λαθρο-εισβολείς. Θέλουν να γίνουμε είδος προς εξαφάνιση. Εσείς παλεύετε λυσσαλέα γι’ αυτό. Εμείς πολεμάμε για τον Έλληνα. Πρώτα ο Έλληνας και μετά όλοι οι άλλοι».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος δήλωσε ότι οι «κολλητοί πλουτοκράτες» της κυβέρνησης, «παχαίνουν» σε βάρος της Ελλάδας», βγάζοντας «χρήματα από την στέγαση των λαθρομεταναστών, από τα HOT SPOT, από το φαγητό, από την περίθαλψή τους» και τόνισε ότι η Ελληνική Λύση δεν λέει «να μην τους περιθάλψουμε, αλλά όχι ο Έλληνας που φορολογείται να μένει έξω από τα χειρουργεία για να προηγηθούν οι λαθρομετανάστες».

Στη συνέχεια ο κ. Βελόπουλος αναφέρθηκε στην ΔΕΘ, λέγοντας ότι «εσείς την κάνατε Διαρκή Έκθεση Θεωρίας πολιτικού πανηγυριού», καθώς και ότι «δεν έχουν καμία δουλειά στην ΔΕΘ οι πολιτικοί. Ο πρωθυπουργός πρέπει να ανοίξει την ΔΕΘ και να φύγει. Οι υπόλοιποι δεν έχετε καμία δουλειά στην ΔΕΘ».