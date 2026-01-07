Βελόπουλος: Οι αγρότες δεν πρέπει να σταματήσουν τον αγώνα, εξαργυρώνοντας με μερικά ευρώ το μέλλον τους

«Η προσπάθεια εξαγοράς του Νότου από την Ούρσουλα φον ντερ Λάϊεν, την Γερμανία δηλαδή, με 45 δισ. βρήκε πρόθυμους, δηλαδή χρήσιμους, ηλίθιους αρχηγούς κρατών της νότιας Ευρώπης οι οποίοι δεν έθεσαν βέτο στην συμφωνία MERCOSUR, την ταφόπλακα του πρωτογενούς τομέα, γιατί θέλουν να εξυπηρετήσουν τα γερμανικά συμφέροντα και να προδώσουν τους λαούς για 30 αργύρια», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, «Για ακόμα μια φορά ο Έλληνας πρωθυπουργός επέλεξε την Γερμανία και όχι την Ελλάδα. Γι’ αυτό κι εμείς θα τον ρίξουμε, μαζί με την κυβέρνησή του. Οι αγρότες δεν πρέπει να σταματήσουν τον αγώνα, εξαργυρώνοντας με μερικά ευρώ το μέλλον τους και των παιδιών τους. Κατάργηση της MERCOSUR τώρα».