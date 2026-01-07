Βελόπουλος: Οι αγρότες δεν πρέπει να σταματήσουν τον αγώνα, εξαργυρώνοντας με μερικά ευρώ το μέλλον τους

Σύνοψη από το

  • Ο Κυριάκος Βελόπουλος δήλωσε ότι η προσπάθεια εξαγοράς του Νότου από την Ούρσουλα φον ντερ Λάϊεν, με 45 δισ., βρήκε «πρόθυμους, δηλαδή χρήσιμους, ηλίθιους αρχηγούς κρατών» που δεν έθεσαν βέτο στην συμφωνία MERCOSUR, την οποία χαρακτήρισε «ταφόπλακα του πρωτογενούς τομέα».
  • Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επεσήμανε ότι «για ακόμα μια φορά ο Έλληνας πρωθυπουργός επέλεξε την Γερμανία και όχι την Ελλάδα», προσθέτοντας ότι «γι’ αυτό κι εμείς θα τον ρίξουμε, μαζί με την κυβέρνησή του».
  • Ο Κυριάκος Βελόπουλος κάλεσε τους αγρότες να «μην σταματήσουν τον αγώνα, εξαργυρώνοντας με μερικά ευρώ το μέλλον τους και των παιδιών τους», ζητώντας «κατάργηση της MERCOSUR τώρα».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Βελόπουλος: Οι αγρότες δεν πρέπει να σταματήσουν τον αγώνα, εξαργυρώνοντας με μερικά ευρώ το μέλλον τους

«Η προσπάθεια εξαγοράς του Νότου από την Ούρσουλα φον ντερ Λάϊεν, την Γερμανία δηλαδή, με 45 δισ. βρήκε πρόθυμους, δηλαδή χρήσιμους, ηλίθιους αρχηγούς κρατών της νότιας Ευρώπης οι οποίοι δεν έθεσαν βέτο στην συμφωνία MERCOSUR, την ταφόπλακα του πρωτογενούς τομέα, γιατί θέλουν να εξυπηρετήσουν τα γερμανικά συμφέροντα και να προδώσουν τους λαούς για 30 αργύρια», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, «Για ακόμα μια φορά ο Έλληνας πρωθυπουργός επέλεξε την Γερμανία και όχι την Ελλάδα. Γι’ αυτό κι εμείς θα τον ρίξουμε, μαζί με την κυβέρνησή του. Οι αγρότες δεν πρέπει να σταματήσουν τον αγώνα, εξαργυρώνοντας με μερικά ευρώ το μέλλον τους και των παιδιών τους. Κατάργηση της MERCOSUR τώρα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλκοόλ και ανήλικοι: 14χρονη στο νοσοκομείο- 1.000 παιδιά νοσηλεύονται κάθε χρόνο

ΕΟΦ: Ανάκληση 10 παρτίδων γνωστού βρεφικού γάλακτος

ΟΔΔΗΧ: Τι δείχνουν τα στοιχεία για την απόδοση των 3μηνων εντόκων γραμματίων

Βουλγαρία: Ποια προβλήματα έχει φέρει η υιοθέτηση του ευρώ στους καταναλωτές

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:55 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Γιάνης Βαρουφάκης: Στον εισαγγελέα από την ΕΛΑΣ το βίντεο με τις δηλώσεις του για τα ναρκωτικά

Στον εισαγγελέα διαβίβασε η Ελληνική Αστυνομία το βίντεο με τις δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη σ...
17:43 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση επιχείρησε να σερβίρει στους αγρότες «ξαναζεσταμένη σούπα»

«Η κυβέρνηση επιχείρησε για ακόμη μία φορά να σερβίρει στους αγρότες των μπλόκων “ξαναζε...
17:38 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Τα έξι νέα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των αγροτών – Η ανάρτηση στα social media

Η κυβέρνηση σε αναρτήσεις της στο διαδίκτυο αναφέρεται στις έξι νέες πρωτοβουλίες για τη στήρι...
17:33 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Βουλή: «Γνώμονας το συμφέρον της πατρίδας και ο εξορθολογισμός» λέει η συμπολίτευση για τις αλλαγές στις ΕΔ – Απόσυρση του ν/σ ζητάει η αντιπολίτευση

«Η Ελλάδα πρέπει να διαθέτει ανά πάσα στιγμή τα μέσα και τον τρόπο να υπερασπιστεί τον εαυτό τ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι