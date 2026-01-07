Τα έξι νέα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των αγροτών – Η ανάρτηση στα social media

Σύνοψη από το

  • Η κυβέρνηση αναδιανέμει 160 εκατ. ευρώ από αδιάθετους πόρους της βασικής ενίσχυσης, ενισχύοντας τους αγρότες. Παράλληλα, επεκτείνεται η κάλυψη σταθερής τιμής στα τιμολόγια ΓΑΙΑ της ΔΕΗ για δύο χρόνια, με μείωση της τιμής στα 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα.\n- Δρομολογούνται άμεσα βήματα τροποποίησης του κανονισμού του ΕΛΓΑ, με θέσπιση αποζημίωσης στο 100% και αύξηση του ορίου στα 200.000 ευρώ. Επίσης, προωθούνται ουσιαστικές παρεμβάσεις για ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα.\n- Ανακοινώθηκε η επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία, ένα μέτρο που αναμένεται να μειώσει το κόστος παραγωγής. Τέλος, θα αναπτυχθεί το Εθνικό Σύστημα Αγροτικής Ιχνηλασιμότητας και Αυθεντικότητας για την αντιμετώπιση των ελληνοποιήσεων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Η κυβέρνηση σε αναρτήσεις της στο διαδίκτυο αναφέρεται στις έξι νέες πρωτοβουλίες για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Συγκεκριμένα σημειώνει:

Άρειος Πάγος: Άμεση εισαγγελική και αστυνομική παρέμβαση για τα αγροτικά μπλόκα – Ζητεί εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών

1. Αναδιανομή 160 εκ. ευρώ από αδιάθετους πόρους της βασικής ενίσχυσης

2. Επέκταση της κάλυψης σταθερής τιμής στα τιμολόγια ΓΑΙΑ από τη ΔΕΗ για 2 χρόνια και μείωση της τιμής σε 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα για αγρότες χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές

3. Άμεσα βήματα τροποποίησης του κανονισμού του ΕΛΓΑ για:

θέσπιση αποζημίωσης στο 100%
παρακράτηση για κάλυψη του συνόλου των αγροτών
αύξηση του ορίου αποζημίωσης στα 200.000 ευρώ
4. Ουσιαστικές παρεμβάσεις για ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα (θερμοκήπια, σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση)

5. Επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

6. Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Αγροτικής Ιχνηλασιμότητας και Αυθεντικότητας για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ελληνοποιήσεων

18:00 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

