Τα έξι νέα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των αγροτών – Η ανάρτηση στα social media

Η κυβέρνηση σε αναρτήσεις της στο διαδίκτυο αναφέρεται στις έξι νέες πρωτοβουλίες για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Συγκεκριμένα σημειώνει:

1. Αναδιανομή 160 εκ. ευρώ από αδιάθετους πόρους της βασικής ενίσχυσης

2. Επέκταση της κάλυψης σταθερής τιμής στα τιμολόγια ΓΑΙΑ από τη ΔΕΗ για 2 χρόνια και μείωση της τιμής σε 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα για αγρότες χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές

3. Άμεσα βήματα τροποποίησης του κανονισμού του ΕΛΓΑ για:

θέσπιση αποζημίωσης στο 100%

παρακράτηση για κάλυψη του συνόλου των αγροτών

αύξηση του ορίου αποζημίωσης στα 200.000 ευρώ

4. Ουσιαστικές παρεμβάσεις για ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα (θερμοκήπια, σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση)

5. Επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

6. Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Αγροτικής Ιχνηλασιμότητας και Αυθεντικότητας για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ελληνοποιήσεων