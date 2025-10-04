Βασίλης Κικίλιας: «Προχωράμε σε αναμόρφωση του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου»  

Την αναμόρφωση του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου προανήγγειλε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στο 11ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά στο Ίδρυμα Ευγενίδου, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι τα πορίσματα των εργασιών του Συνεδρίου, θα αποτελέσουν χρήσιμο οδηγό για την πανεπιστημιακή και ναυτιλιακή κοινότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής του Συνεδρίου, καθηγήτρια Λία Αθανασίου και τη συνεχάρη για τη μεγάλη συνεισφορά της στο εμβληματικό έργο της αναμόρφωσης του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου, υπογραμμίζοντας ότι «φιλοδοξούμε να συνεχίσουμε το νομοθετικό αυτό έργο με αντίστοιχους κομβικούς τομείς, όπως είναι ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου. Προσβλέπουμε στη συνδρομή σας και στη συμμετοχή σας».

Ακολούθως, ο Υπουργός υπογράμμισε τη σημασία του Συνεδρίου, χαρακτηρίζοντάς το καταξιωμένο θεσμό που αναδεικνύει τον Πειραιά σε κέντρο επιστημονικού διαλόγου, ναυτιλιακής γνώσης και διεθνούς συνεργασίας. «Η φετινή θεματική για τους κινδύνους της θαλάσσιας αποστολής δεν είναι θεωρητική, αλλά πρακτική, άμεση και σημαντική τόσο για τη χώρα μας όσο και για τον πλανήτη», τόνισε.

Στη συνέχεια, ανέδειξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, από την πράσινη μετάβαση και τα κριτήρια ESG έως τις γεωπολιτικές αναταραχές και την ασφάλεια στις θαλάσσιες οδούς. «Πρόκειται για ζητήματα κομβικά για το μέλλον της ναυτιλίας, τα οποία αποτυπώνονται στην πραγματική οικονομία, στην ελληνική και την παγκόσμια ποντοπόρο ναυτιλία», υπενθύμισε, προσθέτοντας ότι «το 20% της παγκόσμιας ναυτιλίας εκπροσωπείται από την ελληνική ποντοπόρο».

Τέλος, ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι η Ελλάδα, λόγω της ναυτικής της παράδοσης και της πρωτοκαθεδρίας που κατέχει στον παγκόσμιο στόλο, «έχει ιστορική ευθύνη να διασφαλίσει θεσμικό πλαίσιο που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του ελληνόκτητου στόλου και τον ρόλο της χώρας μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

